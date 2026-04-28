Presidente de Ecuador anuncia desarticulación de red de corrupción en empresa estatal de electricidad

CNEL es la principal empresa pública encargada de la distribución de energía eléctrica en el país. El perjuicio económico para el Estado ascendería al menos a US$ 300 millones.

El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este martes la desarticulación de una red de corrupción que habría operado durante más de 11 años dentro de Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), una de las empresas estratégicas del Estado.

El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta en la red social X, tras liderar junto al ministro del Interior, John Reimberg, un operativo de allanamiento en las oficinas de la CNEL en el cantón (municipio) Samborondón, localizado en la provincia costera de Guayas (suroeste).

"Hoy desarticulamos una red de corrupción en CNEL que operó por más de 11 años: cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de la Arconel (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) para sostener el negocio", escribió.

Hoy desarticulamos una red de corrupción en CNEL que operó por más de 11 años: cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de ARCONEL para sostener el negocio.



Manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que… pic.twitter.com/O2PUyD7qJG — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) April 28, 2026

Según el mandatario, la red no solo afectó la recaudación, sino que también manipuló proyectos eléctricos, lo que provocó fallas en el servicio que afectaron de manera directa a la ciudadanía.

Como resultado de esas prácticas, precisó que el perjuicio económico para el Estado ecuatoriano ascendería al menos a US$ 300 millones.

"Mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada a un funcionario. Eso lo terminó pagando todo el Ecuador", escribió el mandatario.

En ese sentido, Noboa advirtió que el Gobierno seguirá el ataque a la criminalidad "que tanto afecta a los ecuatorianos" y difundió fotografías del allanamiento a la entidad, en el que se observa la intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, informó en su cuenta de X que el allanamiento en las oficinas de la CNEL se ejecutó en varias provincias del país, sin dar detalles.

Indicó que en el operativo en Samborondón, participaron el Presidente Noboa y la ministra de Energía, Inés Manzano, quien dejará el cargo en los próximos días.

CNEL es la principal empresa pública encargada de la distribución de energía eléctrica en el país, abasteciendo a las provincias de la Costa, parte de la Amazonía y algunas zonas de la Sierra.