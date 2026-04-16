Millonaria inversión de Coca-Cola 2026 y 2027. En el marco de la junta de accionistas 2025 de Coca-Cola Andina, el presidente del directorio, Gonzalo Said, junto al vicepresidente de la compañía, Miguel Peirano, desglosaron lo que fue el 2025 y dieron a conocer parte de lo que será la hoja de ruta 2026 de la compañía. Durante los próximos dos años, anunció Said, “proyectamos invertir aproximadamente US$ 500 millones”.

Negocio de adquirencia de Bci extiende sus pérdidas. El negocio de adquirencia de Bci, denominado "Bci Pagos (Pagos y Servicios)" sigue registrando números rojos. De acuerdo con los estados financieros de la compañía, al cierre de 2025, reportó una pérdida de $ 1.484 millones, superando ampliamente las pérdidas anotadas un año antes, esto es, $ 231 millones.

Sigue la semana con alza y caídas. Mientras el mercado sigue atento las conversaciones que se verían en los próximos días para resolver la guerra de Estados Unidos contra Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 887,26 lo que implica un alza de $ 1,71 respecto al cierre del miércoles. En tanto, el cobre Comex bajaba 0,2% y el petróleo Brent ganaba 0,8%.