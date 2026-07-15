Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Grau cuestiona proyecto misceláneo + La economía de China se desacelera + El dólar baja
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Grau cuestiona reforma del gobierno. En una carta publicada en El Mercurio, el exministro de Hacienda y Economía Nicolás Grau cuestionó duramente el proyecto de ley de reconstrucción y reactivación nacional que se pondrá a discusión en la Sala del Senado la tarde de este miércoles. “Van a votar a favor, pero muchos no votarían de esa manera si, a diferencia de lo que hicieron en campaña, hoy -no después, cuando ya no haya nada que hacer- nos dijeran de verdad los recortes sociales que vienen producto de la reforma”, escribió.
La economía de China se desacelera. El Producto Interno Bruto (PIB) de China creció un 4,3% en el segundo trimestre, es decir a su ritmo más lento en más de tres años, ya que el débil consumo de los hogares empañó los buenos resultados de la industria manufacturera y las exportaciones, e intensificó las preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo de su modelo de crecimiento desequilibrado.
El dólar con suave baja previo al feriado. Tras nuevas cifras económicas en China y EEUU, el dólar cotiza a esta hora en $ 925,30, lo que implica una caída de $ 1,8 respecto del cierre del martes. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex caía 0,56%, a US$ 6,34 por libra.
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