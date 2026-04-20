Nueva sesión de Comité de Ministros: instancia revisará reclamaciones de cuatro proyectos. El próximo 27 de abril, a las 16:00 horas, se revisarán las reclamaciones -tanto presentadas por el titular, como vinculadas a Participación Ciudadana- de cuatro proyectos que suman inversiones por más de US$ 300 millones y están ubicados en distintas regiones del país. Dos pertenecen a la vereda energética, uno al minero y otro a infraestructura.

Chilenos menos endeudados. Los hogares chilenos terminaron 2025 con una deuda del 46,2% del Producto Interno Bruto (PIB), según informó este lunes el Banco Central en su reporte de Cuentas Nacionales por sector institucional. La cifra es 1,1 puntos porcentuales (pp.) más baja que en el año anterior y se explica porque el PIB nominal presentó un crecimiento anual mayor al crecimiento de 6,8% que alcanzaron los pasivos del sector.

Incierto inicio de semana del dólar. Luego que Teherán restauró el bloqueo del estrecho de Ormuz y Washington tomó control de un carguero iraní, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 882,34 lo que implica un alza de $ 5,16 respecto al cierre del viernes. El petróleo subía 5,3% a US$ 95,2 por barril y el cobre Comex retrocedía 0,9% a US$ 6,12 por libra.