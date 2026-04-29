Bancos acumulan ganancias millonarias en marzo. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó el informe de desempeño del sistema bancario al cierre de marzo de 2026, donde la banca registró utilidades por $ 486.972 millones (unos US$ 523 millones), lo que representó una caída de 14,7% respecto de igual periodo de 2025, cuando alcanzaron $ 570.911 millones.

Tasa de desocupación nacional sube, pero más en mujeres. Según la última edición de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre enero - marzo de 2026 la tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,9%, una cifra que es 0,2 puntos porcentuales (pp.) mayor en comparación con el mismo período de 2025. En el detalle, la tasa de desocupación para ellas llegó al 10%, anotando un alza de 0,5 puntos porcentuales en doce meses, según el INE.

Con qué nos sorprende el dólar. Tras confirmarse que Estados Unidos mantendrá su bloqueo en el estrecho de Ormuz, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 906,63 lo que implica un alza de $ 17,51 respecto al cierre del martes. El petróleo Brent escalaba 6,4% a US$ 118,4 por barril y el cobre Comex retrocedía 0,4% a US$ 5,95 la libra.