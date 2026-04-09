Alza de los combustibles: el 93% de los chilenos cree que tendrá un impacto en el presupuesto familiar

Según un reciente estudio de Ipsos, debido a la situación actual, el transporte público se percibe nuevamente como una opción por las familias.

La decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de modificar el Mepco vía decreto, ya está en marcha. A partir de ahora sólo queda por definir cómo percibe la ciudadanía los efectos de los cambios del Ejecutivo.

Un reciente estudio de Ipsos reveló que la opinión de los chilenos acerca de la responsabilidad en el alza de los combustibles está dividida entre quienes la atribuyen a la guerra en Medio Oriente y quienes lo hacen al actual Gobierno (38% cada una). En tanto, el 19% lo hace al exPresidente Gabriel Boric.

Así las cosas, “Claves Ipsos”, que encuesta cada mes a 1.000 personas sobre sus opiniones y comportamientos en torno a temas de interés para el país, en su última edición abordó el impacto de la eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y sus consecuencias en los presupuestos de los hogares.

En este contexto, el estudio -cuyo trabajo de campo se realizó entre el 30 de marzo y el 02 de abril- revela que el 47% de los consultados piensa que el fin del Mepco no aumentará el presupuesto fiscal y un 34% cree que sí lo hará.

Mucho más radical es la postura ante los efectos que tendrá en el presupuesto familiar. Tanto es así que un 93% se inclina por sostener que el alza de las bencinas y el diésel tendrán un “importante impacto” y “algo de impacto que implicará hacer algunos ajustes”; en contraste con sólo el bajo porcentaje de quienes aseguran que “no lo impactará”.

El transporte público vuelve a ser opción

Según la encuesta, en ocho de cada 10 hogares están preparando estrategias para ajustar el presupuesto frente al aumento de precios; es decir, el 78% de los consultados está adoptando medidas frente a sólo un 17% que no las ha tomado. Entre las principales figuran “comprar marcas o productos más económicos” (49%); “disminuir gasto en entretención (cine, pub, conciertos, etc.)” y “disminuir gasto en salir a comer restaurantes o en cafeterías” (46%); ¿”usar menos el auto para gastar menos en bencina” (43%); “postergar compra o renovación de productos de tecnología” (42%); y, “disminuir gasto de compra de ropa o calzado” (41%).

Además, el 72% asegura que en su hogar han pensado en estrategias para disminuir el gasto en bencina o diésel del presupuesto familiar. La más mencionada es optar por el uso del transporte público (58%), seguida por: caminar más (49%), organizar los viajes y horarios frecuentes dentro de la familia para viajar en grupo en el mismo vehículo (34%), comenzar a usar o usar más la bicicleta (26%), compartir el viaje en vehículo con otras personas que no son familiares, pero van en la misma dirección (18%), planear la compra de auto híbrido o eléctrico (7%); y, comenzar a usar o usar más scooter eléctrico (4%).

En cualquier caso, el 55% de los consultados estima que el fin del Mepco era evitable, aunque unos creen que se debería haber estudiado cómo mejorar el mecanismo y otros que se podría haber esperado al menos un año, mientras se buscaban otras medidas de amortiguación.