Camino a la APEC 2026: Consejo Asesor Empresarial define a sus nuevos representantes
Los tres integrantes titulares del consejo serán el presidente de Freeport-McMoRaN Chile, Mario Larenas; la presidenta del directorio de SQM, Gina Ocqueteau; y el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio.
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El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y su arista empresarial ya empieza a tomar forma.
El Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC, su siglas en inglés) chileno ya fue confirmado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y cuenta con nuevos nombres para su representación en lo que será el camino al encuentro en Shenzhen, China, a finales de este año.
De esta forma, la Fundación Chilena del Pacífico -que ejerce el rol de secretaría nacional de ABAC en Chile- informó que los tres integrantes titulares del consejo serán el presidente de Freeport-McMoRaN Chile, Mario Larenas; la presidenta del directorio de SQM, Gina Ocqueteau; y el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio.
En tanto, los tres alternos serán el CEO de Falabella, Alejandro González; el presidente de Empresas Juan Yarur, Diego Yarur; y la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez.
ABAC es una instancia formal dentro de la estructura de APEC y cumple una función del más alto nivel: asesorar a los líderes en temas relevantes para el desarrollo de negocios en la región del Asia Pacífio. La agenda de trabajo del Consejo se avanza a lo largo de todo el año, con cuatro reuniones anuales como principales hitos y su instancia más significativa es el denominado Diálogo de ABAC con los Líderes, que se realizará este año en Shenzhen, China.
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