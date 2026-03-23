Claves del Congreso: sale de la tabla de la Cámara proyecto que elimina la UF como medida de reajustabilidad
Y este martes se vota nuevamente la prórroga del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur.
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Ya se comienza a notar la mano de la nueva mesa de la Cámara de Diputados, liderada por el representante de la UDI Jorge Alessandri. Ello, debido a que de la extensa tabla semanal para votar en Sala se retiró el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para eliminar la Unidad de Fomento (UF) como sistema de reajustabilidad en determinados casos, de lo que se puede inferir que la iniciativa no continuará su tramitación. No obstante, lo que sí continúa es el estado excepcional de emergencia en la Macrozona Sur.
De hecho, este martes, está para votar en segundo lugar de la tabla de la Sala de la Cámara está el oficio a través del cual el Presidente de la República solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.
Entre otros, este martes desde las 15:00 horas, asistiría el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a la comisión correspondiente de la Cámara.
¿Se ordena la Cámara Alta?
Mientras tanto, esta semana que comienza, el Senado debería llegar a acuerdo en torno a la integración y presidencia de las distintas comisiones, con el fin de comenzar en plenitud el trabajo legislativo que, hasta ahora, sólo se ha realizado en Sala.
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