Ernesto Silva: “Prefiero que este proyecto (de reconstrucción) salga adelante, aunque sea con votos marginales”

El director ejecutivo de Faro UDD señala que “se ha vuelto a plantear el crecimiento económico como un tema central en la discusión y acá está el pack de herramientas”.

Fue presidente de la UDI, diputado por dos periodos y actualmente es vicerrector de la Universidad del Desarrollo y director ejecutivo de Faro UDD. En este contexto, Ernesto Silva Méndez ha seguido con atención la instalación del gobierno del Presidente José Antonio Kast, con quien compartió en la bancada de diputados de la UDI.

Y con mucho más interés los vaivenes del proyecto misceláneo, a partir del cual sostiene que “su gobierno está siendo coherente con lo que le planteó al país: un diagnóstico de inseguridad, de problemas graves de migración irregular y una economía que estaba detenida y se necesita un impulso, que tiene que estar dado porque las empresas chilenas y extranjeras que desarrollan actividad acá puedan estimular, con mucha fuerza el crecimiento, la inversión y la creación de empleo”, señala a Diario Financiero. Es por ello que, en sentido contrario a lo que plantea la mayoría de los involucrados, Silva cree que lo importante es que el proyecto se apruebe, aunque no sea por amplio margen.

-Se dice que medidas, como la rebaja de la tasa corporativa, van a generar reactivación económica, lo que produce un efecto dominó y se crearán más empleos. ¿Existen estudios que corroboren este efecto y en qué plazos?

-Por distintas miradas, la primera tarea de un gobierno es generar condiciones para que las personas desarrollen con libertad su proyecto de vida y el país crezca. Por lo tanto, esta herramienta que se está planteando va en la dirección que el país tenía postergada hace más de diez años. Esta es la primera vez en mucho tiempo que hay un esfuerzo sistemático por decir que volvamos a crecer con fuerza.

-¿Hay evidencia de la efectividad de los mecanismos?

-Respecto de las herramientas, sí existe evidencia de que un impuesto corporativo alto afecta la inversión y la creación de empleo. Y nosotros tenemos un impuesto muy grande, el más grande de todos, que es la burocracia y la permisología. Este proyecto afecta, al menos dos de esos elementos de manera muy fuerte: La actividad empresarial, por la vía de rebajar el impuesto corporativo y también ayuda en lo que tiene que ver con la formalidad del empleo. Otro aspecto tiene que ver con la permisología y se establece de nuevo la invariabilidad tributaria y por un periodo largo.

-A su juicio, ¿esas medidas constituyen los ejes del proyecto para cumplir los objetivos que se plantea el Ejecutivo?

-Incluso, Claudia, déjame ir más atrás. Ha pasado un mes del gobierno y uno puede mirarlo desde varias lupas, yo quiero proponer una lupa adicional: ¿Las ideas que harán que Chile progrese se han impulsado bien o se han impulsado mal? Se han impulsado de muy buena forma. Se ha vuelto a plantear el crecimiento económico como un tema central en la discusión y acá está el pack de herramientas. Durante 20 años venimos discutiendo que los impuestos son un derecho del Estado y lo que viene planteado es que los recursos son de las personas; y tienen que haber muy buenas razones para que el Estado tenga motivos para cobrar impuestos.

-¿Una buena razón podría ser, por ejemplo, pagar impuestos para ayudar a otras personas que tienen menos?

-Correcto. Eso sería cuando hay una muy buena razón, pero hay muchas otras donde lo que se discute es por qué le estamos quitando recursos al Estado; cuando la pregunta es si tenemos buenas razones para tomar recursos de las personas. Ese es el test con el cual se deben evaluar los impuestos. Por lo que creo que se está poniendo la discusión de forma adecuada. Yo diría que este primer mes es un mes en que las ideas que harán que Chile progrese se han instalado de buena manera y ahora tiene que mejorar la gestión para que se puedan desplegar, comunicar, llevar adelante e implementar.

“La tarea central del Gobierno en estas semanas, es conectar que el crecimiento económico, la rebaja de los impuestos y la certeza para la inversión, son el gran beneficio para el chileno de clase media”

-Por lo que se ha visto hasta ahora, el Ejecutivo dejó fuera muchas sugerencias de su sector. La UDI había pedido que se rebajara a 60 años para las mujeres la exención del pago de contribuciones, pero no ocurrió. ¿Cree que el gobierno haya dejado fuera algunos elementos para tener herramientas de negociación?

-No, esto está recién partiendo y creo que hay una gran votación que es la del proyecto en general. En la Sala de la Cámara, es donde se va dar la discusión y me imagino que sí tiene que haber herramientas para tener espacio de negociación; pero déjame ir al fondo de la inquietud: la tarea central del Gobierno en estas semanas, es conectar que el crecimiento económico, la rebaja de los impuestos y la certeza para la inversión, son el gran beneficio para el chileno de clase media, porque a su bolsillo va a llegar más trabajo y plata luego de un tiempo acotado.

-¿Por qué no, por ejemplo, una medida que han planteado desde la oposición como rebajar el impuesto específico a los combustibles?

-El mayor beneficio para la clase media es tener pega y sueldos que van mejorando en el tiempo y ojalá depender menos del Estado. Esa es la principal tarea en una economía que lleva muchos con desempleo sobre el 8%.

-¿Cree viable que la tramitación de este proyecto sea expedita, como pidió el Presidente?

-Un proyecto de este tipo tiene las etapas de discusión legislativa muy distintas. Personalmente creo que en la Cámara de Diputados hay que aprobar la idea de legislar, tanto si es con acuerdo unánime o por un voto de más. En el Senado las condiciones van a requerir algún nivel de acuerdo más amplio. Y veo a la izquierda y a la oposición con la narrativa de la reforma para beneficiar a los más ricos, que me parece que tiene efecto comunicacional, pero empobrece la discusión…

-No sólo la izquierda, desde la centroizquierda tienen el mismo discurso…

-…Versus la narrativa que va a tratar de instalar el gobierno, de que esta es una reforma para reactivar una economía dormida y aletargada; y ese reimpulso va a beneficiar a todos los chilenos. Esas narrativas compiten y el gobierno tiene capacidad para explicar, tiene que desplegar a sus voceros. Y en las primeras semanas de la discusión tiene que estar presente la evidencia de los expertos de las coaliciones para sostener sus argumentos.

“Veo con preocupación que la promesa de avanzar en materias de mejorar en seguridad necesita ir mucho más rápido”

-Eso de desplegar a sus voceros nos lleva a los tropiezos comunicacionales del gobierno…

-Déjame hacer el comentario porque es verdad, el Presidente, a través de la oficina del presidente electo, empezó a dar señales de liderazgo, gestión y de gobierno, para dar certeza y atraer inversiones, a partir del mismo día en que ganó la segunda vuelta. Por lo tanto, sería impreciso pensar que solamente llevamos un mes.

-Desde ese punto de vista, ¿no le inquieta que la vocera haya saltado de un programa de televisión a ser la cara comunicacional del gobierno?

-Primero, creo que el principal vocero de este gobierno es el presidente Kast y lo ha hecho muy bien como vocero. En segundo lugar, sí creo que ha habido dificultades de instalación en la vocería, pero que se van a superar con el tiempo. (Pero) la capacidad de comunicar del gobierno no va a estar dada solamente por una vocería en Palacio, sino por la facultad de sus ministros de conectar a través de su actividad cotidiana y de su explicación.

-Entonces, su evaluación respecto de la ministra vocera es positiva.

-Mi evaluación es que obviamente la instalación ha sido difícil (para Sedini), pero creo que tiene las condiciones, el apoyo del gobierno y también las capacidades para desplegar con fuerza una vocería cada vez mejor para el gobierno. En cambio, veo con preocupación que la promesa de avanzar en materias de mejorar en seguridad necesita ir mucho más rápido y ese es el gran desafío del Ministerio de Seguridad.

-¿No cree que a este proyecto le pase lo mismo que a la reforma tributaria de Boric?

-Si es que no hay un acuerdo profundo sobre la importancia de crecer, prefiero que este proyecto salga adelante, aunque sea con votos marginales, porque es importante crecer. Pero espero que parte del debate permita que todos reflexionen sobre la importancia que tiene crecer y retomar la vía de progreso, que se ha detenido en Chile, en parte, por malas decisiones que estaban ancladas en ideas equivocadas.