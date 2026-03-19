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La compleja realidad de la oposición en la influyente Comisión de Trabajo de la Cámara

En una desventaja evidente respecto del oficialismo, su principal objetivo es defender algunas leyes que consideran un aporte para los trabajadores, pero el escenario está muy difícil.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 11:57 hrs.

Cámara de Diputados Oposición oficialismo Comisión de Trabajo Partido Republicano Partido Comunista DC PS PPD PDG Frente Amplio Claudia Rivas
<p>Los diputados opositores enfrentan un escenario muy adverso en esta instancia, por lo que buscarán coordinarse.</p>

Los diputados opositores enfrentan un escenario muy adverso en esta instancia, por lo que buscarán coordinarse.

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