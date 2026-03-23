Oficialismo pide comisión investigadora de la situación fiscal que heredó Boric a Kast

Según la diputada la administración anterior tiene una responsabilidad una “responsabilidad política, administrativa y cualquier otra que un Estado de Derecho exige”.

Como parte de la agenda del oficialismo que busca esclarecer las cifras fiscales dejadas por el gobierno del expresidente Gabriel Boric, la diputada oficialista Joanna Pérez, anunció que ingresó este lunes la solicitud de la creación de una comisión investigadora para que el Congreso y la ciudadanía conozcan la real situación fiscal con que se encontró el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Responsabilidad del gobierno anterior

En el documento la diputada pide recabar el acuerdo de la Cámara de Diputados para crear una, el cumplimiento de las metas y compromisos fiscales, y la administración de la caja del Tesoro Público, durante los períodos comprendidos entre los años 2022 y 2026”.

Para realizar su labor, la comisión tendrá un plazo de 60 días, pudiendo sesionar en cualquier parte del territorio nacional.

La diputada opositora argumentó quede muchas de las leyes, reformas, como la pensiones, y que nos interesa cumplir; pero también clarificar”.

Y advirtió que las autoridades deben comprender, aludiendo a las del Gobierno del expresidente Gabriel Boric, que “tienen una responsabilidad política, administrativa y cualquier otra que un Estado de Derecho exige”.