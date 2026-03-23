Oficialismo pide comisión investigadora de la situación fiscal que heredó Boric a Kast
Según la diputada la administración anterior tiene una responsabilidad una “responsabilidad política, administrativa y cualquier otra que un Estado de Derecho exige”.
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Como parte de la agenda del oficialismo que busca esclarecer las cifras fiscales dejadas por el gobierno del expresidente Gabriel Boric, la diputada oficialista Joanna Pérez, anunció que ingresó este lunes la solicitud de la creación de una comisión investigadora para que el Congreso y la ciudadanía conozcan la real situación fiscal con que se encontró el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Responsabilidad del gobierno anterior
Para realizar su labor, la comisión tendrá un plazo de 60 días, pudiendo sesionar en cualquier parte del territorio nacional.
Y advirtió que las autoridades deben comprender, aludiendo a las del Gobierno del expresidente Gabriel Boric, que “tienen una responsabilidad política, administrativa y cualquier otra que un Estado de Derecho exige”.
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