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Oposición advierte que podría recurrir al TC por eventual inconstitucionalidad del proyecto misceláneo del gobierno

El argumento de que variadas ideas matrices convivirían en la iniciativa se repite entre más se acerca su ingreso al Parlamento.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 18:14 hrs.

Cámara de Diputados Oposición DC PS gobierno Presidente José Antonio Kast proyecto reforma tributaria Claudia Rivas
<p>Oposición advierte que podría recurrir al TC por eventual inconstitucionalidad del proyecto misceláneo del gobierno</p>

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