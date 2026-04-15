Oposición advierte que podría recurrir al TC por eventual inconstitucionalidad del proyecto misceláneo del gobierno

El argumento de que variadas ideas matrices convivirían en la iniciativa se repite entre más se acerca su ingreso al Parlamento.

Ante la creciente expectación por la primera cadena presidencial de José Antonio Kast, a través de la que dará a conocer los principales contenidos del polémico proyecto misceláneo, que la oposición insiste en denominar derechamente reforma tributaria, algunos representantes del sector evalúan cada vez con más fuerza la idea de solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de la iniciativa.

Así lo manifestaron este miércoles desde la bancada de la Democracia Cristiana (DC), donde argumentaron que algunos de los argumentos que los hacen pensar en la inconstitucionalidad del proyecto de reconstrucción nacional es el hecho de que pese a ser planteado como de emergencia, los efectos de la rebaja del impuesto corporativo se verán a largo plazo.

A ello se suma el que los distintos temas que abordaría, incluida la reforma que contiene y que se ha señalado constituye el corazón del proyecto, no comparten una idea matriz única, según explicó el presidente del partido, diputado Álvaro Ortiz.

Una mirada que comparten otros diputados de la bancada, como el diputado Patricio Pinilla, quien opinó que “nosotros tenemos dudas de constitucionalidad sobre los proyectos misceláneos tan amplio, como el que se nos está enunciando aún, porque inhibe el debate”.

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Peligroso precedente

Desde el Partido Socialista, el subjefe de bancada Nelson Venegas, comparte estas dudas y en su calidad de abogado constitucionalista, por principio rechaza este tipo de iniciativas, porque generan -sostiene- un peligroso precedente, como el de los retiros.