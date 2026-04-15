Oposición advierte que podría recurrir al TC por eventual inconstitucionalidad del proyecto misceláneo del gobierno
El argumento de que variadas ideas matrices convivirían en la iniciativa se repite entre más se acerca su ingreso al Parlamento.
Noticias destacadas
Ante la creciente expectación por la primera cadena presidencial de José Antonio Kast, a través de la que dará a conocer los principales contenidos del polémico proyecto misceláneo, que la oposición insiste en denominar derechamente reforma tributaria, algunos representantes del sector evalúan cada vez con más fuerza la idea de solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de la iniciativa.
Así lo manifestaron este miércoles desde la bancada de la Democracia Cristiana (DC), donde argumentaron que algunos de los argumentos que los hacen pensar en la inconstitucionalidad del proyecto de reconstrucción nacional es el hecho de que pese a ser planteado como de emergencia, los efectos de la rebaja del impuesto corporativo se verán a largo plazo.
A ello se suma el que los distintos temas que abordaría, incluida la reforma que contiene y que se ha señalado constituye el corazón del proyecto, no comparten una idea matriz única, según explicó el presidente del partido, diputado Álvaro Ortiz.
Una mirada que comparten otros diputados de la bancada, como el diputado Patricio Pinilla, quien opinó que “nosotros tenemos dudas de constitucionalidad sobre los proyectos misceláneos tan amplio, como el que se nos está enunciando aún, porque inhibe el debate”.
Peligroso precedente
Desde el Partido Socialista, el subjefe de bancada Nelson Venegas, comparte estas dudas y en su calidad de abogado constitucionalista, por principio rechaza este tipo de iniciativas, porque generan -sostiene- un peligroso precedente, como el de los retiros.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas
Exportadora Baika, sociedad con que el empresario y su familia participó de la operación, también se hará cargo de la administración y comercialización de la producción del fundo.
Invitación a participar en Encuesta de Relaciones Laborales 2026
¿Eres parte de una gerencia, subgerencia o jefatura del área de gestión de personas en grandes empresas? La Cátedra Carlos Vial Espantoso de la Escuela de Administración UC, junto a Diario Financiero, te invitan a participar en su encuesta.
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete