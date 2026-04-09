Presidenta del Senado alerta sobre efectos por atrasos y sobrecostos de proyectos de Codelco
La parlamentaria oficialista que representa a una región minera en la Cámara Alta, asegura que esta situación compromete la “producción futura” de cobre.
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La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), manifestó este jueves su preocupación por la situación actual de Codelco y afirmó que la principal empresa estatal del país requiere “un cambio estructural y una auditoría profunda”, a la luz de los antecedentes conocidos recientemente sobre su desempeño operacional, financiero y estratégico.
A partir de información publicada por Señal DF, la senadora, que representa a la Región de Antofagasta en la Cámara Alta, coincidió en que existen problemas que requieren decisiones de fondo para resguardar el futuro de la principal fuente de ingresos fiscales del país.
En primer lugar, advirtió una caída sostenida en la producción de cobre durante los últimos años, fenómeno que se explicaría por el envejecimiento de los yacimientos, la complejidad de la transición hacia minería subterránea y dificultades operacionales. Lo cierto, sostuvo, es que una “menor producción implica un menor aporte al Fisco y una pérdida de liderazgo de Chile en la industria mundial del cobre”.
De esa manera, hizo hincapié en el alza significativa en los costos operacionales, ya que –debido a ello- “Codelco produce menos y a un costo considerablemente mayor, lo que deteriora su competitividad”.
Entre los factores que identifica la senadora oficialista, destacan la inflación de insumos, ineficiencias internas y el impacto de proyectos atrasados.
Por ello, Núñez también puso el foco en el retraso y sobrecosto de proyectos estructurales -como Chuquicamata Subterránea, El Teniente, Andina y Rajo Inca-, calificándolos como “críticos para sostener la producción futura”. En ese sentido, advirtió que estos atrasos comprometen directamente la capacidad de la empresa para recuperar sus niveles históricos de producción.
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