Senadora Paulina Núñez (RN): “Si el Gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación, difícilmente va a poder enmendarlo”
La presidenta del Senado manifestó su convicción de que trascurrida la tramitación del proyecto de emergencia energética, el Gobierno tiene que “entender que se produjo una problemática comunicacional evidente, que eso no queda sólo en lo comunicacional, tiene efecto en el debate legislativo y, eventualmente en los votos”.
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No es un secreto que, en el marco del debate por la decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de no activar el Mepco para enfrentar el alza histórica de las bencinas, la estrategia comunicacional de La Moneda generó una fuerte reacción de la oposición, por el término que se utilizó para definir la situación fiscal de nuestros país, asegurando que Chile está quebrado.
Desde el propio oficialismo surgieron voces a explicar que ese concepto no sólo no se usa para referirse a un Estado, sino que resulta perjudicial para la imagen del país, lo que obligó al Ejecutivo a retroceder. Pues bien, esta vez fue la presidenta del Senado, la oficialista Paulina Núñez (RN) quien criticó la estrategia en radio Infinita.
“Aquí es donde uno nota que la experiencia en lo político es vital. Las palabras instalan realidad cuando lo dicen las máximas autoridades, me refiero a ministros de Estado, (y) por supuesto que producen efectos (…) y terminas afectando ese debate legislativo, que uno espera que sea con altura de miras y pensando en el país”, advirtió la senadora.
Problema para la agenda del Gobierno
Por lo que, terminado el debate legislativo y aprobado el proyecto de emergencia energética, manifestó su esperanza de que el “Gobierno tiene que sentarse a puerta cerrada a evaluar la semana, a producir los cambios que sean necesarios, no estoy hablando de cambiar ministros, estoy hablando de entender que se produjo una problemática comunicacional evidente, que eso no queda sólo en lo comunicacional, tiene efecto en el debate legislativo y, eventualmente en los votos”.
Por lo cual fue enfática en una advertencia: “Si el Gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación, durante esta semana, que afectó el debate legítimo, difícilmente va a poder enmendarlo. Y, a mi juicio, tiene que enmendarlo rápido, los problemas se enfrentan y corrigen a la brevedad. Porque, de lo contrario, se siguen maximizando y, eso sí, que va a terminar siendo un problema (…) para una agenda y un programa que, insisto, apoyado por la inmensa mayoría de los chilenos, pero que, sin duda, va a necesitar votos en el Congreso para ejecutarse”.
Además, la senadora se mostró contraria a la posibilidad de que se implemente un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para paliar el efecto del alza de los combustibles, aduciendo que la situación fiscal no permite ese gasto.
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