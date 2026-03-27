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Senadora Paulina Núñez (RN): “Si el Gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación, difícilmente va a poder enmendarlo”

La presidenta del Senado manifestó su convicción de que trascurrida la tramitación del proyecto de emergencia energética, el Gobierno tiene que “entender que se produjo una problemática comunicacional evidente, que eso no queda sólo en lo comunicacional, tiene efecto en el debate legislativo y, eventualmente en los votos”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 12:17 hrs.

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<p>“Aquí es donde uno nota que la experiencia en lo político es vital", declaró la parlamentaria oficialista. (Foto: Aton Chile)</p>

“Aquí es donde uno nota que la experiencia en lo político es vital", declaró la parlamentaria oficialista. (Foto: Aton Chile)

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