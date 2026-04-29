Atentos papitos corazón: Tesorería acumula más de $1.450 millones en retenciones por deudas de pensiones de alimentos

Aquello afectó a 10.538 contribuyentes. A la fecha, la institución acumula 32.687 retenciones por más de $ 5.212 millones para el cumplimiento del pago de pensión alimenticia.

En el marco de la primera fase de la Operación Renta, la Tesorería General de la República (TGR) realizó la devolución de excedentes del Impuesto a la Renta a 854.038 contribuyentes, cuyo monto alcanzó los $ 230.612 millones.

“El 99,9% de estas devoluciones se realizó en el plazo estipulado, mediante transferencia electrónica, lo que confirma la consolidación de nuestros canales digitales como el principal medio de pago, con altos estándares de seguridad, rapidez y eficiencia”, señaló el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli.

La autoridad destacó que este proceso constituye uno de los hitos más relevantes del año para la institución, al expresar que “este proceso masivo permite poner a disposición de las personas los recursos que les corresponden por ley, de manera oportuna y confiable”.

En esta primera etapa, la TGR aplicó compensaciones y retenciones por un total de $ 19.426 millones a 170.679 contribuyentes asociadas a créditos universitarios, multas, obligaciones con instituciones públicas, subsidios, entre otros. En el caso de los créditos de educación superior, la institución realizó compensaciones del Crédito Aval del Estado (CAE) por $5.712 millones a 43.721 contribuyentes.

Retenciones por pensiones de alimentos

Respecto a los deudores de pensiones de alimentos, se registraron retenciones a 10.538 contribuyentes para 12.088 beneficiarios, donde el monto total alcanzó $ 1.451 millones. Esto representa un crecimiento significativo desde 2023, cuando se retuvo $ 421 millones a 2.517 personas.

Desde el inicio de esta política ha habido 32.687 retenciones que suman más de $5.212 millones destinados al cumplimiento del pago de pensiones de alimentos.

“Estos recursos están destinados a cubrir las necesidades de más de 12 mil menores. Como Ministerio de la Mujer nuestro mensaje es claro: las obligaciones se cumplen, por tanto, el Estado hoy cuenta con mecanismos efectivos para asegurar el pago de la pensión de alimentos, ya que hoy miles de mujeres se están haciendo cargo solas, cuando es una responsabilidad que debe ser compartida”, expresó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín.

Compensaciones por Crédito Aval del Estado

Los niveles de las compensaciones asociadas al CAE han mantenido niveles relevantes en los últimos años. Durante la primera etapa de devoluciones en 2024, las compensaciones sumaron $ 5.884 millones, correspondientes a 41.563 contribuyentes. En 2025 aumentaron a $ 6.368 millones con 46.552 casos mientras que, en lo que va de 2026, alcanzaron los $ 5.711 millones con 43.721 personas.

Medios de pago y próximas fechas

Las devoluciones se concretaron en su mayoría mediante depósito bancario, donde un total de 853.434 contribuyentes recibieron sus devoluciones a través de transferencia electrónica, por un monto total de $ 230.373 millones.

Sobre la Operación Renta 2026, quienes hayan hecho su declaración entre el 9 y 23 de abril, podrán recibir su devolución el 15 de mayo, mientras que los contribuyentes que declaren entre el 24 de abril y el 8 de mayo, lo harán el 27 de mayo.

Aquellos que tengan excedentes del Préstamo Solidario del Estado y hayan declarado entre el 1 y el 21 de abril, recibirán su devolución el 14 de mayo, mientras los que hicieron el proceso entre el 22 y el 28 de abril, recibirán su devolución el 22 de mayo, así como quienes lo realicen entre el 29 y el 8 de mayo, la recibirán el 29 de mayo.

Nobizelli reiteró el llamado a quienes aún no han realizado su declaración de renta, para que cumplan con este trámite dentro de los plazos establecidos. La información sobre el total de devoluciones y el calendario de pagos está disponible en el sitio tgr.cl/operacionrenta.