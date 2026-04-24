Gobierno ratifica ante las PYME promesa de campaña: mantener tasa de impuesto en 12,5%

Borrón y cuenta nueva. Tras una reunión que se extendió por más de dos horas, este jueves los gremios PYME que fueron invitados a una cita con el Presidente José Antonio Kast, confirmaron que el Ejecutivo se comprometió a mantener en 12,5% la tasa impositiva para el sector .

El encargado de transmitir el mensaje fue el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien en medio de la conversación tomó la palabra y, de forma directa, dijo que el nivel no se tocará.

Inmediatamente después, Kast reafirmó la postura que había comprometido durante enero, cuando en la Oficina del Presidente Electo (OPE) como mandatario entrante, sostuvo un encuentro con las PYME, a la que les dijo que el gravamen no sería modificado.

A ellos se sumó en horas de la tarde el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien dijo que “la tasa es y seguirá en el 12,5%, solo que la oportunidad de materializarlo será más adelante en un proyecto distinto”.

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La dinámica de la cita

En representación del gobierno, a la cita asistieron el Presidente, junto a Quiroz y Alvarado, además del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; y de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini.

El gran ausente del encuentro fue el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien justificó su ausencia por “problemas de agenda”, según comentaron fuentes presentes en la reunión.

Tras socializar con Kast por unos minutos, y ya entrando en materia, la conversación la abrió el representante de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, quien detalló las principales preocupaciones de las empresas de mediano y menor tamaño.

En un ambiente en que primó un tono propositivo junto a las aprensiones expresadas, el dirigente planteó una agenda pro PYME, la cual -entre diversos temas- contempla avanzar en una ventanilla única para trámites y pago a 30 días.

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También intervino el presidente de Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, quien en un pimponeo con Quiroz –y con plateada con puré servida sobre la mesa– discutieron en torno a algunas proposiciones del sector.

Según confirmó el dirigente, conforman más de una veintena de medidas pro PYME, que forman un nuevo proyecto de ley, incluida la permanencia de la tasa tributaria en 12,5% para el segmento.

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Luego del postre helado y barquillo, el titular de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (Conatacoch), Héctor Sandoval, aseguró que la mayor inquietud del sector era “que no se respetara la palabra empeñada”.

Eso sí, luego aplaudió que finalmente “se ratificó (el acuerdo) por parte del Presidente y sus ministros”.

Sobre el paquete de medidas actual, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, detalló que “tiene una (medida) que es muy especial para nosotros, que otorga un crédito respecto de las remuneraciones de los trabajadores”.

Eso fue calificado desde el gremio como “una medida muy reactivadora del sector gastronómico, que emplea a más de 400.000 personas a lo largo de todo Chile”.