Encuesta del Banco Central muestra que, antes de la guerra, las empresas observaban que la inflación convergería a la meta de 3% este año

“La evolución de los factores de las empresas muestra un escenario en que los precios de venta se mantienen sin variaciones en los últimos meses, en torno a la zona de neutralidad", indicó la EDEP.

Previo a la guerra en Medio Oriente, el mundo privado había reducido sus perspectivas acerca de la inflación y estimaba que alcanzaría la meta del Banco Central este año.

Así lo revelan los resultados de la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios del trimestre móvil diciembre 2025 y enero-febrero 2026 del ente rector, ya que la mediana de las proyecciones de los precios internos de las empresas a 12 meses se ajustó a la baja a 3%.

Esto es una mejora respecto al anterior sondeo, cuando se estimaba que en un año la inflación alcanzaría 4%. No obstante, en 24 meses se mantuvo en la misma cifra del 3%.

Cabe destacar que estos datos fueron obtenidos antes del inicio de la Guerra en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo.

“La evolución de los factores de las empresas muestra un escenario en que los precios de venta se mantienen sin variaciones en los últimos meses, en torno a la zona de neutralidad. La percepción de aumento de costos se sigue desacelerando”, indicó la encuesta.

Por otro lado, los niveles de venta se reducen levemente, mientras que los márgenes de ganancia se mantienen respecto al trimestre móvil anterior.

En tanto, respecto a la influencia de distintos factores sobre los precios de venta de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas, la encuesta indica que los niveles de ventas mantienen una presión a la baja en los precios.

Mientras que “el tipo de cambio nuevamente reduce su influencia sobre los precios de venta, ubicándose bajo el nivel neutral”. Al mismo tiempo que los costos mantienen la presión al alza en los precios, aunque con menor intensidad que en los trimestres anteriores.

“En el ámbito de las expectativas, se mantiene el porcentaje de empresas que espera un aumento en los costos de sus insumos, y disminuyen levemente aquellas que esperan aumentar sus precios de venta en 12 meses más”, reveló el sondeo.