Los dardos que recibió Quiroz en el Congreso para dividir el proyecto misceláneo y su férrea defensa del recorte del gasto fiscal

El titular de Hacienda evitó adelantar nuevos contenidos, pero les aseguró a los parlamentarios que espera reunirse con gran parte de ellos antes de presentar el proyecto de reconstrucción.

Sin mostrar todas sus cartas -todavía-, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvo un intenso despliegue este martes en el Congreso, donde expuso ante la comisión de Hacienda y luego la de Economía de la Cámara de Diputados los énfasis de su gestión, la forma en que recibió las finanzas públicas y esbozó los ejes del proyecto misceláneo de reactivación económica que espera presentar la próxima semana.

En su presentación ante la comisión de Hacienda, reiteró que hay beneficios sociales que no están totalmente financiados y advirtió que "si alguien piensa que la solucion es subir los impuestos" eso no así, porque sería un "callejón sin salida", apuntando a cortar los "abusos sociales" y recuperar los "buenos hábitos fiscales" cuidando el gasto de los recursos.

El ministro recibió de parte de los diputados de oposición una serie de críticas a la forma en que espera tramitar el proyecto misceláneo de reconstrucción y le solicitaron dividir la parte de reconstrucción del resto del proyecto, sobre todo en las materias tributarias.

Quiroz les señaló que “no quiero entrar en detalles" y les anticipó que a muchos de los presentes en la comisión los va a invitar a su oficina o a conversar en el Congreso para hablar de ese proyecto: "La idea es establecer puentes entre equipos y poder llegar ojalá a tener el máximo de consenso legislativo”.

En el momento de las preguntas, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) le solicitó “no mezclar peras con manzanas", afirmando que la reconstrucción debe ir por un canal y las demás normas por otro "para tener un debate como han existido en otras reformas tributarias, pero intentar hacer todo de una, no solo nos puede negar el sano debate democrático, sino que nos puede llevar a cometer errores o horrores”.

A su turno, el diputado Boris Barrera (PC) dijo que escuchó una “presentación ideológica" donde Quiroz habría "suavizado el impacto que hay en la economía, a diferencia de cómo se trasmitía antes de que estábamos frente a un país que se cae a pedazos o en quiebra” y sostuvo que “será complejo meter reconstrucción con una reforma tributaria. Si lo hacen, lo van a retrasar. Sería importante separarlos”.

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Para el diputado Daniel Manouchehri (PS), la presentación sobre las arcas fiscales de Quiroz “fue selectiva", porque "se omite el año 2022 cuando hubo consolidación fiscal, pero como no calza con su relato y por eso recorta datos para justificar un relato”.

Enfatizó que si Chile tiene un problema fiscal, entonces "no tiene espacio serio para beneficios para las grandes empresas. Se pretende recortar para favorecer a un determinado estrato social. Esto sigue siendo una contradicción central de Hacienda”

Se preguntó: “¿dónde está la evidencia concreta que bajar los impuestos a grandes empresas sin compensación se va a traducir en cuánto más de crecimiento, de inversión y empleo?”.

En tanto, el diputado del PNL, Pier Karlezi, adelantó que como bancada “el mega proyecto que quieren impulsar, si bien todo lo que vaya de acuerdo a reactivar la economía cuenta con total apoyo, pero nos gustaría tener cuidado en incluir en este proyecto partes que no conversen en lo técnico”.

Planteó que “podríamos tener un problema de constitucionalidad. Fue lo mismo que pasó con una ley miscelánea del Gobierno saliente”.

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Defensa del recorte

Quiroz también se defendió de las críticas al recorte parejo del gasto de 3% ordenado a todos los ministerios. En la sesión de la comisión de Economía, afirmó que ese proceso de conversación con todos los servicios está por finalizar y que pronto se conocerán los montos definitivos en cada área.

Planteó que en Seguridad -donde no va a correr la rebaja- “hubo problema de comunicación, pero nunca hemos cambiado con la ministra de Seguridad de cuál es el enfoque. Seguridad es prioridad para el Gobierno, lo que dijimos es buscar eficiencias y ver si se reduce o expande el gasto”.

Agregó que se conversa el nivel del recorte también “con organismos autónomos como lo hicimos con la Fiscalía Nacional, pero se les dice hagamos el esfuerzo de ver lo que se pueda reducir”.

El titular de Hacienda adelantó que “vamos a tener noticias en los próximos días de cómo será ese ajuste en definitiva. Es un proceso de conversación y trabajo conjunto entre Dipres y los ministerios”.