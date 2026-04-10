Analistas estiman alza de 1,4% en el IPC de abril y aplican un fuerte ajuste en la perspectiva de inflación para este año

Esta mañana, el Banco Central dio a conocer los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), la primera post anuncio de alzas en combustibles del pasado 26 de marzo.

El mercado continúa internalizando el fuerte impacto inflacionario que generó el aumento histórico del precio de los combustibles en Chile el pasado 26 de marzo, a lo que se suma el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, de 1% mensual, y que superó las expectativas de los analistas.

Muestra de aquello son los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, dada a conocer este viernes, donde los consultados aumentaron en 1,3 puntos porcentuales -en relación al sondeo de marzo- su perspectiva para el cierre del IPC a diciembre de este año, para situarse en 4,3%.

Asimismo, la media de los analistas de mercado estima un alto IPC para el actual mes de abril, que es cuando se reflejaría con mayor fuerza el impacto del mayor costo de los combustibles, con una variación mensual de 1,4%, que se moderaría a 0,4% para el mes de mayo.

En este escenario, los consultados prevén que el instituto emisor mantendrá la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su actual nivel de 4,5% durante todo este año, para aplicar una rebaja de 25 puntos base a 4,25% en un horizonte de 17 meses.

A su vez, los analistas prevén que el dólar se cotizará en $ 900 promedio para los próximos dos meses, mismo nivel que se proyectaba hace un mes, mientras que para un horizonte de 11 meses mantuvieron la apuesta en $ 880.

Situación macro

En materia de perspectivas macro, el mercado prevé un crecimiento del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de 0,7% en marzo, mientras que para el segundo trimestre anticipan una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,7%.

Para el año en su conjunto, los consultados recortaron en cinco décimas su proyección de Producto a un 2% en comparación al sondeo de marzo, mientras que redujeron en una décima su pronóstico para el 2027 a 2,5%.

La encuesta también reveló una reducción de proyecciones para el consumo de los hogares, de cuatro décimas y una décima a 2,2% y 2,5% para 2026 y 2027, respectivamente. Mientras que para la inversión -medida como formación bruta de capital fijo- se dio un escenario mixto: un alza de una décima a 4,2% para este año, que contrasta con un recorte de siete décimas a 4,3% para el próximo.