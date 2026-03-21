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Francisco Pérez Mackenna plantea reforzar control fronterizo y cooperación regional en cumbre de la CELAC

El ministro de Relaciones Exteriores llamó a priorizar seguridad, crecimiento y coordinación regional frente al avance del crimen organizado, la migración irregular y el bajo dinamismo económico en América Latina.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 21 de marzo de 2026 a las 05:14 hrs.

Cancillería relaciones exteriores
<p>Francisco Pérez Mackenna plantea reforzar control fronterizo y cooperación regional en cumbre de la CELAC</p>

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