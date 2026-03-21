Francisco Pérez Mackenna plantea reforzar control fronterizo y cooperación regional en cumbre de la CELAC
El ministro de Relaciones Exteriores llamó a priorizar seguridad, crecimiento y coordinación regional frente al avance del crimen organizado, la migración irregular y el bajo dinamismo económico en América Latina.
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El canciller Francisco Pérez Mackenna participó en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en Bogotá, donde planteó la necesidad de fortalecer el control fronterizo y avanzar en mecanismos de cooperación regional frente a la migración irregular y el crimen organizado.
Durante su intervención, el ministro advirtió que la región enfrenta un escenario marcado por la expansión del narcotráfico, el aumento de la informalidad y un contexto económico de bajo crecimiento. Sostuvo que “muchas familias en América Latina se ven enfrentadas a la expansión del crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular”, junto con condiciones de vulnerabilidad social.
El jefe de la cartera de Relaciones Exteriores enfatizó que estos desafíos requieren respuestas coordinadas. “Se requiere colaboración, intercambio de información, trabajo conjunto y una voluntad política compartida”, señaló, agregando que el bloque regional “tiene la oportunidad de ser un espacio que promueva esta perspectiva”.
En materia de migración, el ministro Pérez Mackenna planteó como prioridad el fortalecimiento de las fronteras y la modernización de los sistemas de control. “Expresamos nuestro especial interés en el fortalecimiento de medidas de control fronterizo, la incorporación de tecnologías en los pasos habilitados y la cooperación para establecer mecanismos efectivos de reconducción de migrantes en situación irregular”, afirmó.
Asimismo, subrayó la urgencia de avanzar en medidas concretas, advirtiendo que “evitemos que nuestras agendas se diluyan en discusiones retóricas o ideologizadas” y llamando a priorizar “mecanismos de cooperación práctica, con impacto real”.
El canciller también abordó el escenario económico regional, señalando que América Latina enfrenta el desafío de transitar desde economías basadas en materias primas hacia modelos centrados en innovación y capital humano. Destacó la necesidad de fortalecer la integración económica para atraer inversión y mejorar la capacidad productiva de los países.
En su intervención, además, planteó que “la seguridad, el crecimiento económico y la confianza” deben ser los tres ejes prioritarios de la acción regional, en un contexto donde los países buscan recuperar dinamismo y estabilidad.
Pérez Mackenna llamó también a reforzar los mecanismos institucionales en la región. “Debemos activar con determinación todos los mecanismos jurídicos y políticos que garanticen la vigencia plena del Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia”, sostuvo.
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