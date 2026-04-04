Gobierno proyecta normalización total del gas en el sur y descarta impacto a hogares tras falla en suministro argentino

Autoridades activaron protocolos tras detectar gas fuera de norma en el Gasoducto del Pacífico. La contingencia afectó solo a clientes industriales con contratos interrumpibles y se espera el restablecimiento completo entre las 17:00 y 23:00 horas de este sábado.

El Ministerio de Energía informó que durante las próximas horas debería quedar completamente normalizado el suministro de gas natural en las regiones de Ñuble y Biobío, tras la interrupción parcial registrada a inicios de semana por envíos desde Argentina.

La contingencia se originó la noche del miércoles 1 de abril, cuando la empresa Gas Sur notificó una suspensión temporal del flujo a través del Gasoducto del Pacífico debido a una desviación en el punto de rocío de hidrocarburos, parámetro que “no cumplía la normativa chilena, aunque sí la argentina", aseguró la cartera.

Desde el Ministerio señalaron que la situación fue abordada de inmediato mediante la activación de protocolos técnicos y coordinación con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), ENAP, autoridades regionales y empresas distribuidoras. “Se actuó desde el primer momento para resguardar la continuidad del suministro y asegurar el cumplimiento de la normativa”, indicaron.

El evento no afectó a clientes residenciales, cuyo abastecimiento se mantuvo de forma continua gracias al uso de reservas operativas y sistemas de respaldo. “El suministro a los hogares nunca se vio interrumpido”, precisó el Ministerio, enfatizando que el objetivo fue asegurar la continuidad del servicio.

En paralelo, el impacto se concentró en 21 clientes industriales con contratos de interrumpibilidad. En ese sentido, la autoridad señaló que estas empresas “cuentan con respaldo para poder seguir operando”, lo que permitió mitigar efectos productivos durante la contingencia.

Desde las regiones, los seremis reforzaron esa evaluación. El seremi de Energía de Ñuble, Cristian Jaque, indicó que “la situación fue monitoreada desde el primer momento en coordinación con todos los actores del sistema”, agregando que “los mecanismos de respaldo permitieron evitar afectaciones mayores en la operación industrial”. En la misma línea, el seremi del Biobío, Javier Salamanca, sostuvo que “se activaron todos los protocolos establecidos y se mantuvo el suministro a los clientes prioritarios”, destacando que “la coordinación con las empresas y la autoridad permitió contener la contingencia”.

De acuerdo con la cartera, cerca del 44% del gas almacenado en el sistema —conocido como linepack— se vio involucrado en la interrupción, aunque no se registraron alteraciones en parámetros críticos como el poder calorífico o el índice de Wobbe.

El sistema se mantuvo operativo durante los días posteriores, con distribución continua de gas y sin impactos en la generación eléctrica. En ese contexto, se proyecta que el suministro a clientes industriales quede completamente restablecido entre las 17:00 y 23:00 horas de este sábado.

Desde el Ministerio recalcaron que la contingencia fue gestionada “de forma oportuna y técnica”, subrayando que el cumplimiento de la normativa nacional fue determinante para resguardar la calidad del suministro.