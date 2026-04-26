Gustavo Alessandri cuestiona ajustes a municipalidades por Plan de Reconstrucción y pide resguardar Fondo Común Municipal

El presidente de la AMUCH y alcalde de Zapallar advirtió que no está conforme con las medidas propuestas y llamó al gobierno a considerar la realidad financiera de las comunas en la implementación del programa.

El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, expresó reparos al plan de reconstrucción impulsado por el gobierno, particularmente en lo relativo a los ajustes fiscales que podrían afectar a los municipios.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, el jefe comunal mostró su preocupación respecto de las modificaciones planteadas por el equipo económico liderado por Jorge Quiroz, enfatizando la preocupación de los alcaldes por el impacto en los recursos locales.

Uno de los puntos centrales es el futuro del Fondo Común Municipal, mecanismo clave de financiamiento para las comunas, que incluye a las contribuciones, las que, de aprobarse tal cual se presentó el proyecto, quedarían excentas para los mayores de 65 años. En ese sentido, Alessandri sostuvo que espera que el Ejecutivo considere la situación territorial y dijo no estar conforme con la compensación anunciada para este instrumento de financiamiento municipal.

“Estoy convencido de que, con conocimiento de causa y compromiso, se va a reconocer la realidad que viven las municipalidades y que no nos va a dejar con un Fondo Común Municipal menor al que tenemos hoy día”, afirmó.

El dirigente municipal también advirtió que, pese a haber solicitado instancias de diálogo con el Ministerio de Hacienda, aún no cuentan con una fecha concreta. “Hemos pedido reuniones con Quiroz, pero no tenemos fecha y esperamos que nos atienda lo antes posible”, indicó.

En paralelo, Alessandri planteó que las municipalidades enfrentan nuevas presiones de gasto, entre ellas el alza en los costos de combustibles y mayores demandas en seguridad. En ese contexto, adelantó que en las próximas semanas presentarán propuestas para fortalecer el rol municipal en esta área, incluyendo academias de formación para inspectores.

“Se requiere financiamiento, profesionalización y herramientas para que los equipos municipales puedan actuar”, señaló, apuntando a la necesidad de avanzar en una Ley de Seguridad Municipal con respaldo presupuestario.

A nivel comunal, el alcalde de Zapallar reconoció que la contingencia ha obligado a redefinir prioridades. En ese marco, explicó la decisión de suspender el tradicional desfile del 21 de mayo, en medio de restricciones presupuestarias.

“Durante abril han ocurrido situaciones que no estaban anticipadas para 2026 (…) hubo que reasignar recursos a otras prioridades”, explicó. No obstante, matizó su decisión: “No me cierro a que pude haber tomado una decisión apresurada”.

También apuntó a la necesidad de modernizar el Estado para responder de mejor manera a las realidades locales, en un escenario donde —según planteó— los municipios enfrentan crecientes responsabilidades con recursos limitados.