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Gustavo Alessandri cuestiona ajustes a municipalidades por Plan de Reconstrucción y pide resguardar Fondo Común Municipal

El presidente de la AMUCH y alcalde de Zapallar advirtió que no está conforme con las medidas propuestas y llamó al gobierno a considerar la realidad financiera de las comunas en la implementación del programa.

Por: Analy Velasco

Publicado: Domingo 26 de abril de 2026 a las 10:48 hrs.

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<p>Gustavo Alessandri cuestiona ajustes a municipalidades por Plan de Reconstrucción y pide resguardar Fondo Común Municipal</p>

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