A Lagos Weber no le gustó nada que Kast citara a su padre: “Para parafrasear a Lagos, le faltan centenares de kilómetros”

El mandatario respondió que los parafraseados “deberían sentirse muy contentos”, porque eso se hace con grandes líderes.

El miércoles 22, muy temprano y tras sellar el acuerdo con el PDG que viabilizada el avance de su proyecto de reactivación económica, el Presidente José Antonio Kast defendió su iniciativa readecuando a su discurso una frase del expresidente Ricardo Lagos y este viernes el hijo del exmandatario, el exsenador Ricardo Lagos Weber (PPD), salió a responder en duros términos la perspicacia de Kast, lo que se trasformó en un intercambio de “dimes y diretes” entre ambos.

El día del parafraseo, el mandatario acomodó una de las frases de Lagos que pasó a la historia: “La tarea número uno es creer, todo lo demás es música”. Kast planteó que quería “complementarla”, señalando que para su gobierno “la tarea número uno es generar empleo, el resto es música”.

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Pues bien, este viernes en radio Infinita, el hijo del exmandatario, Ricardo Lagos Weber, salió al paso de la performance de Kast para mandarle un duro mensaje al Presidente: “Para parafrasear a Lagos, le faltan centenares de kilómetros al Presidente Kast”.

Un par de horas después, a través del mismo medio, Kast rebatió las críticas del exsenador opositor, señalando que “uno siempre parafrasea a grandes líderes, buenas frases y deberían sentirse todos muy contentos de que podamos hablar de expresidentes que hicieron un buen trabajo”.