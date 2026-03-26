Cristián Larroulet, economista de la Universidad del Desarrollo: “Van a tener que multiplicarse desde el Presidente hacia abajo para explicar la necesidad de estas medidas”

El Economista de la UDD y ex ministro sostiene que en el alza de los precios de los combustibles “hay irresponsabilidad del gobierno anterior, en el sentido de no tener los fondos para poder enfrentar una situación crítica como la que estamos viviendo”.

“No se saca nada con lavarse las manos”, sostuvo el economista e investigador del Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) de la Facultad de Economía y Negocios UDD, Cristián Larroulet, respaldando las acciones llevadas adelante por el gobierno para traspasar los precios internacionales del petróleo y afirma que si bien es entendible la molestia de la ciudadanía esto no debiera implicar el fin de la “luna de miel” con el parlamento.

-¿Cómo analiza la situación que se ha generado a raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno para traspasar el precio internacional del petróleo?

-Hay que señalar que nosotros teníamos una situación fiscal deteriorada, que con el paso de los meses -después abril del 2025- se agravó muchísimo, como tuvo que ser reconocido por el gobierno anterior de que el déficit estructural no era 1,5% sino que era en torno al 3,5%; entonces, era necesario hacerse la pregunta ¿y si tenemos una nueva crisis? Bueno, y llegó la nueva crisis, entonces el comportamiento del gobierno del Presidente Boric lo agrava, no hizo un esfuerzo para recuperar los fondos del FEES y el FRP para eventuales crisis que venían. Lo segundo es que la magnitud del problema internacional es muy significativo.

-¿El actuar del gobierno es el adecuado?

-La actitud del gobierno actual a mí me parece la adecuada. ¿Y por qué digo esto? Porque esta es una situación que hay que enfrentar. No se saca nada con tratar de lavarse las manos o de postergar. La experiencia de la historia dice los países que enfrentan los problemas económicos, que no tratan de taparlos, que no tratan de postergarlos artificialmente, son los países que se recuperan mejor y más rápido.

-¿Pero las medidas podrían haber sido algo más gradual?

-El problema internacional es muy grave y la situación doméstica es muy débil. Entonces, si tú tratas de no enfrentarlo y hacerlo gradual, el problema es que los mercados no te van a creer. Además, estás tomando a su vez otras medidas para atraer inversión, por ejemplo, el tema de la rebaja de impuestos es fundamental para poder atraer inversión. Está lleno de ejemplos de países, además muy cercanos a Chile, de que por haber postergado la toma de medidas, la situación se agravó y no les llegó inversión para mejorar la situación económica.

-¿La oposición dice que si no hay recursos y se necesita más recaudación por qué se van a rebajan los impuestos corporativos?

-Porque es lo que se necesita y lo que la ciudadanía quiere tener es empleo; y tú bajas los impuestos corporativos porque ellos te van a permitir generar empleo. La razón de bajar los impuestos corporativos es porque nosotros cometimos un error al llevarlos al 27% y ¿por qué cometimos un error? porque somos un país pobre, dentro de la OCDE somos de los países más pobres. Pero ocurre que somos el país que tiene la más alta tasa de impuesto corporativo y eso no cuadra. Si quieres reactivar la economía, volver a crecer a un 4%, si quieres generar puestos de trabajo, necesitas estimular la inversión, entonces, esa crítica no tiene ningún fundamento. El empleo beneficia a los más pobres.

“Los gobiernos están elegidos para tomar decisiones que sean buenas para la población, para el país, especialmente para los más desfavorecidos. Y me parece, por lo tanto, que esa es la razón de tomar estas medidas y no tiene por qué acabarse la luna de miel”.

-¿Las medidas que tomó el Gobierno implicaron que se acabó la luna de miel y se gastó su capital político?

-Los gobiernos están elegidos para tomar decisiones que sean buenas para la población, para el país, especialmente para los más desfavorecidos. Y me parece, por lo tanto, que esa es la razón de tomar estas medidas y no tiene por qué acabarse la luna de miel. Yo creo que el gobierno, va a tener que multiplicarse a raíz de esta posición crítica de sectores de oposición. Pero además, la oposición tiene una responsabilidad gigantesca. Si la que manejó mal las políticas fiscales y puso al país en una situación de dificultad para enfrentar esta crisis externa fue precisamente la actual oposición.

-¿Qué le pareció la frase de “un Estado en quiebra” que utilizó el Gobierno en redes sociales para explicar el alza en los combustibles?

-No es una frase correcta y no corresponde a lo que el Presidente Kast transmite, ahora bien, eso no significa que no tengamos un problema fiscal grave que es doble: Por un lado, tenemos un déficit fiscal estructural enorme, y además, no tenemos los ahorros necesarios para enfrentar crisis.

-¿Cómo ha visto el rol del ministro de Hacienda que sostuvo que había llegado al cargo no para ser popular?

-Lo he visto bien. Creo que no hay ningún ministro de Hacienda que debiera llegar a ser simpático, en eso tiene razón. Porque él le debe prioridad al buen manejo responsable de las finanzas públicas y, por lo tanto, esa es su obligación y está cumpliendo con su obligación. Creo que obviamente ahora hay una etapa en donde van a tener que multiplicarse desde el Presidente de la República hacia abajo para explicar la necesidad de esta medida. En el Parlamento y ante la ciudadanía, que lo más importante es lo que piensan los chilenos y explicarles por qué no habían más recursos, cuál es el mal manejo que se hizo en el gobierno anterior, y por qué esta situación no es de responsabilidad de este gobierno. Este gobierno está tratando de resolver este problema.