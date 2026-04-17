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El fantasma que ronda La Moneda: ¿Ley de reconstrucción se arriesga al fracaso de la reforma tributaria que impulsó Marcel?

Al gobierno le faltan dos votos para alcanzar la mayoría simple y aprobar la idea de legislar en la Cámara de Diputados y en el Senado, exactamente la misma cifra que sentenció el rechazo de la reforma de Marcel.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 13:35 hrs.

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<p>El fantasma que ronda La Moneda: ¿Ley de reconstrucción se arriesga al fracaso de la reforma tributaria que impulsó Marcel?</p>

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