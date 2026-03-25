El rol de Moreno para ficharlo, la situación del cable chino y la candidatura de Bachelet: los mensajes que entregó Pérez Mackenna ante empresarios

Sobre sus primeras semanas en el cargo, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que “he aprendido mucho luego de 36 años haciendo lo mismo. Ahora he descubierto un mundo nuevo”.

“Vamos a ver si siguiendo tus pasos resulta más fácil”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, a su amigo y también excanciller, Alfredo Moreno, quien fue el encargado de entrevistarlo en el ciclo de conversaciones que organiza el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) denominado “conoce a tu ministro”.

Diálogo que fue distendido entre dos amigos que se conocen desde su época de colegio, como resumió Moreno: “Tenemos una vida de haber estudiado juntos y terminamos de cancilleres de distintos presidentes”, recordó quien encabezara las relaciones exteriores entre 2010 y 2014, en el primer mandato de Sebastián Piñera.

Pérez Mackenna tiene ocho hijos y 26 nietos, estudió en el colegio Saint George y luego se cambió al colegio Tabancura y al iniciar su exposición sostuvo que “uno cuando ve tantos amigos en esta sala se relaja, pero debo tener presente que soy canciller”, generando risas entre ex compañeros asistentes como Guillermo Tagle.

Señaló cómo llegó a ser canciller al indicar que si bien había sido 36 años gerente del grupo Luksic “siempre he sido un poco chascón (como en el colegio) y me gusta tomar riesgos. Estoy en una etapa en que si no lo hago ahora, ¿cuándo?”.

Indicó que “era imposible decirle que no” al Presidente José Antonio Kast, a quien conoció un año antes de las elecciones cuando se juntaron a conversar sobre políticas públicas. “Me llamó, pero antes de aceptar me fui a juntar contigo (Moreno) y todo lo que me dijiste era falso”, le recriminó en tono de broma al excanciller de Sebastián Piñera y luego explicó “me dijiste olvídate de los conflictos que todos se cuadran por el país…” y Moreno le indicó “es que quería que aceptaras”.

Pérez Mackenna contó que “renuncié en enero, dejé todos mis cargos y en febrero estuve cesante. Por primera vez desde los 20 años no coticé”.

Sobre sus primeras semanas en el cargo, dijo que “he aprendido mucho luego de 36 años haciendo lo mismo, ahora he descubierto un mundo nuevo”, aunque precisa que no tanto y responde a los críticos de su llegada a la cancillería: “En los últimos años he estado dedicado a hacer negocios de chico a grande afuera de Chile y hoy ese es el desafío vigente de Chile”, seguir ampliando sus lazos comerciales.

EEUU, China y cable

Respecto a la relación con las grandes potencias, el secretario de Estado sostuvo que “hay que recomponer los lazos con Estados Unidos, porque Chile necesita volver a crecer y para eso es fundamental desarrollar nuestro capital humano y tecnología. Y Estados Unidos son los principales en creación de valor".

Sobre el polémico proyecto del cable submarino a China, que generó roces entre el Gobierno chileno y el norteamericano, Pérez Mackenna indicó que “estamos en un proceso de evaluación y hoy no tenemos un juicio específico de este caso, pero se debe evaluar estos proyectos desde el punto de vista de los riesgos estratégicos”.

En cuanto a Venezuela, dijo que espera reanudar la relación consular, sobre todo para atender a los venezolanos en Chile. En cuanto a Argentina, indicó que “esperamos volver a tener una relación de Estado dejando de lado la ideología” y adelantó que hay muchas oportunidades de trabajo común en el área minera sobre todo en la prestación de servicios por parte de Chile.

Finalmente, sobre la decisión de no apoyar la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el ministro reiteró que “hay varios candidatos al cargo y dispersión de votos, a lo que hay que sumar que un cierto grado de reticencia por parte de actores claves que la hacen inviable: "La probabilidad de ganar era muy baja”.