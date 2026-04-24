Encuesta Cadem: el 50% de los chilenos cree que el Congreso debe aprobar el proyecto de reactivación económica

El estudio que también aborda la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, da cuenta de que el 71% estima que el actual mandatario no la apoyó por razones políticas.

Cuando el debate en torno al proyecto de reactivación económica, o misceláneo, está en pleno apogeo, un estudio de Cadem reveló que existe un empate entre quienes están de acuerdo con la iniciativa y quienes no lo están; pero también da cuenta de que durante esta semana bajó un punto la aprobación del Presidente José Antonio Kast a 42%.

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el paquete de medidas del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico presentado por el Presidente Kast? Es la pregunta a la que un 47% responde que está de acuerdo y el mismo porcentaje asegura no estarlo, mientras que el restante 6% no respondió.

Entre quienes están de acuerdo con la medida se puede construir un perfil con los datos de Cadem y este da cuenta de que en su mayoría son hombres (50%), mayores de 55 años (59%), de clase alta (53%), esencialmente de regiones (50%), de derecha políticamente hablando (87%) y que votó por el actual mandatario (84%).

Respecto de las medidas concretas que contiene el proyecto, que ingresó el miércoles recién pasado y que comenzó a tramitar de inmediato la Comisión de Hacienda de la Cámara, la propuesta que concita mayor apoyo de los consultados es la que apunta a que los funcionarios públicos que hayan hecho uso de licencias médicas falsas puedan ser despedidos (88%); seguido por la necesidad de ampliar el financiamiento del Fondo de Emergencia a regiones de Ñuble y Biobío (79%); en tercer lugar se encuentra la propuesta de subsidio al empleo formal (77%); le sigue la propone la eliminación del IVA en la compra de viviendas nuevas por 12 meses (74%); y, las facilidades de pago de deudas tributarias o municipales con condonación de intereses y multas para personas y pymes (68%).

Medidas de apoyo a las empresas no están entre las con mayor respaldo

Llama la atención que la eliminación del pago de contribuciones para los mayores de 65 años en la primera vivienda se ubique en sexto lugar de las preferencias con un 64%; y que las medidas que benefician mayoritariamente a las empresas, ya sean de menor o mayor tamaño se ubiquen en la medianía de la tabla de preferencias hacia abajo, siendo la que cuenta con más apoyo aquella que habla de reducir los tiempos para obtener permisos ambientales (60%).

A partir de ahí, comienza a bajar el respaldo a este tipo de medidas: el beneficio tributario para que regresen capitales que se encuentran en el extranjero (57%); rebaja por 12 meses al impuesto de donaciones (46%); reintegración gradual del sistema tributario y la rebaja gradual en 4 años del impuesto de primera categoría de 27% a 23% (44%); suspender por cuatro años el ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad (36%); y, establecer un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones se ubica en último lugar (34%).

Sin embargo, un sólido 50% de los consultados cree que la iniciativa debe ser aprobada en el Congreso y sólo un 39% va en sentido contrario. Pero, ante la consulta acerca de cuál sería la opinión sobre el proyecto, si se incluyeran medidas adicionales que alivien directamente el bolsillo de las personas, como rebaja en precio de medicamentos o pañales, el 63% asegura que vería de manera mucho más favorable la iniciativa, en contraste del 3% que dice que la vería de manera mucho menos favorable; mientras que un 32% no cambiaría de opinión.

Respecto a los efectos de la rebaja de impuesto a las grandes empresas, el 56% cree que ello las incentiva a invertir más, frente al 39% que opina que no será así; 51% estima que ayuda a crear empleos y el 42% que no lo hace; el 50% que con ello crecerá la economía y el 42% que no lo hará; y, 49% cree que esto hace a Chile un país más competitivo y un 42% que no es así.

Por otro lado, el 49% cree que si se le rebaja el impuesto a las empresas éstas “retirarán más utilidades/sacarán más ganancias” y 44% estima que “invertirán más para generar empleo, mejorar sueldos y crecer”.

Candidatura de Bachelet a la ONU

El estudio también aborda la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU que un 50% de los entrevistados apoya, frente a un 39% que no; y un 52% cree que tiene posibilidades de ganar en contraste con el 39% que piensa lo contrario. En medio del debate sobre el tema que recrudeció esta semana que termina, el 48% está en desacuerdo con que el Presidente Kast le haya retirado su apoyo y un 44% está de acuerdo; pero un macizo 71% opina que el mandatario no apoyó la candidatura de Bachelet por razones políticas, un 12% porque tenía pocas posibilidades de ganar y el 6% lo atribuye a que había demasiados candidatos y poca unidad en la región.

La encuesta online se realizó este jueves 23 de abril a una muestra de 1.002 casos, hombres y mujeres de 18 años o más, habitantes en las 16 regiones del país; y con un alcance de 167 comunas del país.