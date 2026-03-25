Gobernadores piden al ministro de Transportes un subsidio para evitar alzas de pasajes en regiones

Los gobernadores regionales, agrupados en la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi) -que encabeza el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana- solicitaron al Ejecutivo la formación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Transportes para buscar soluciones que subsidien el precio del pasaje en las distintas regiones y evitar alzas en las tarifas, ad portas del incremento en la bencina y el diésel programado para este jueves.

Los gobernadores explicaron que la decisión de modificación al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) tendrá un fuerte impacto en la calidad de vida de millones de familias. “El alza de combustibles no solo encarece el transporte y la distribución de bienes esenciales, sino que golpea con especial dureza a las regiones, donde las distancias son mayores, la conectividad es limitada y la economía local depende fuertemente del transporte terrestre”, manifestaron en un comunicado.

En el texto, recordaron que “los gobiernos regionales ya han aportado al presupuesto nacional más de $100 mil millones en estos meses, expresados en la eliminación de los fondos de emergencia, registrada en el Gobierno anterior”, y que en esta administración, con el recorte presupuestario adicional del 3%, ha disminuido los Fondos de Inversión Regional.

Por ello, sostuvieron que "en este escenario la propuesta de que 'cada gobernador vea cómo logra mitigar en su propia región el impacto en la locomoción colectiva' puede generar expectativas de subsidios en los gremios de transporte público, que son imposibles de abordar financiera y administrativamente por los gobiernos regionales”.

Así, propusieron que sea el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones “quien asuma administrativa y financieramente los costos de un subsidio que evite el alza del valor de los pasajes en las regiones. No es competencia, ni hay capacidad funcionaria en los gobiernos regionales para entregar subsidios”.

Agorechi manifestó que “los gobiernos regionales sí estamos de acuerdo de hacer los máximos esfuerzos posibles, para iniciar un trabajo de inversiones que habilite la implementación de la electromovilidad en todas las regiones del país”.

También aseguró que quieren ser partícipes “de la solución definitiva que permita un sistema de transporte público que sea más económico, de mejor calidad y que no esté sometido a las variaciones de los precios del petróleo”.

"Nos ponemos a disposición para participar en una mesa de trabajo urgente, que busque soluciones que resguarden el bienestar de nuestras comunidades”, cerraron los representantes regionales.