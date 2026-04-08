Gobierno agenda reunión clave de ministros en La Moneda para resolver los nudos del proyecto misceláneo de reconstrucción

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, informó que “nos vamos a juntar los distintos ministros involucrados en el proyecto para afinar algunos detalles”.

A las 16:00 horas de mañana jueves están convocados diversos ministros a La Moneda para analizar y resolver diversas materias relacionadas con el proyecto de ley de reconstrucción nacional que alista el Gobierno y que tenía pensado originalmente presentar en esta semana.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, informó que “mañana en la tarde nos vamos a juntar los distintos ministros involucrados en el proyecto para afinar algunos detalles y así que la próxima semana tengamos más claridad al respecto”.

La portavoz del Ejecutivo sostuvo que se mantiene la idea de que sea un solo proyecto unitario, el cual contendría más de 40 normas de diversas áreas, como cambios a la institucionalidad ambiental, rebajas de impuestos y créditos para incentivar la contratación.

Sedini enfatizó que “el proyecto de reconstrucción es un eje central del Gobierno, busca poder devolver a Chile un camino de crecimiento y desarrollo y hacernos cargo de la reconstrucción”.

Planteó que “lo fundamental no es que el proyecto salga apurado, sino que salga bien, para eso se requiere tener distintas conversaciones y socializarlo con el Congreso”, sin precisar cuándo será ingresado al Parlamento.

Trascendió que al encuentro de mañana están invitados, entre otros, los ministros de Hacienda, Interior, Segpres, Segegob, Seguridad, y Desarrollo Social. La convocatoria es de Presidencia y no se descarta que participe el Presidente José Antonio Kast. La premura de la invitación obligó a algunos ministros a cambiar su agenda que ya tenían organizada para este jueves.

El diseño que se trabaja en el Gobierno es que luego de tener ajustado y con cifras definitivas el proyecto, comience a ser difundido ante los parlamentarios oficialistas y de oposición, evitando dejar temas abiertos, pero pensando en que quizás hay que aceptar e incorporar alguna propuesta que contribuya a generar mayorías y darle más viabilidad a la normativa.