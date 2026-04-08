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Gobierno agenda reunión clave de ministros en La Moneda para resolver los nudos del proyecto misceláneo de reconstrucción

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, informó que “nos vamos a juntar los distintos ministros involucrados en el proyecto para afinar algunos detalles”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Miércoles 8 de abril de 2026 a las 16:19 hrs.

La Moneda Ministro de Hacienda reconstruir impuestos Rodolfo Carrasco
<p>Gobierno agenda reunión clave de ministros en La Moneda para resolver los nudos del proyecto misceláneo de reconstrucción</p>

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