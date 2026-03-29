Ministro García por alza de las bencinas: "Se requería ley para hacerlo de otra manera y era poco probable tener el respaldo" en el Congreso
El titular de la Segpres aseguró que, desde el Presidente de la República y todos los demás organismos, "entendemos la molestia de la ciudadanía. Es evidente, pero es algo ajeno al Gobierno porque hay una guerra".
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