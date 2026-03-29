Ministro García por alza de las bencinas: "Se requería ley para hacerlo de otra manera y era poco probable tener el respaldo" en el Congreso

El titular de la Segpres aseguró que, desde el Presidente de la República y todos los demás organismos, "entendemos la molestia de la ciudadanía. Es evidente, pero es algo ajeno al Gobierno porque hay una guerra".

Tras una semana marcada por el alza de los combustibles y bencinas, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, explicó que la razón de esta decisión es "bien técnica", ya que para poder hacer un alza más gradual estaban obligados a pasar por el Congreso y "era muy poco probable tener respaldo en una medida necesaria, pero impopular".

En este sentido, aseguró que, desde el Presidente de la República y todos los demás organismos, "entendemos la molestia de la ciudadanía. Es evidente, pero es algo ajeno al Gobierno porque hay una guerra. Nos ponemos en el lugar de la familia, los comerciantes, en fin, tiene un impacto fuerte".

Durante una entrevista en Estado Nacional de 24horas, García Ruminot justificó que "el Mepco no evita el alza, lo distribuye en el tiempo, por ende, la ciudadanía se iba a cansar y la presión habría sido muy parecida. Por eso, se optó por esta forma, porque nos pareció más clara (…) Lo hemos hecho con un buen propósito para darle a la gente los fundamentos de esto".

En relación a otras posibles medidas para tratar de mitigar el impacto del alza de las bencinas, el titular de la Segpres indicó que el Gobierno sigue evaluando opciones. Además, adelantó que próximamente presentarán el proyecto de reconstrucción nacional, porque "seguimos teniendo un problema fiscal enorme y tendremos un déficit de US$ 8.000 millones (…) Lo que nosotros esperamos es una disminución de 23% al 27% al impuesto de primera categoría, que pagan las empresas para que puedan producir más".

Ante la posibilidad de un paro de camioneros frente a esta situación, aseguró que por parte de este gremio han mostrado una actitud de colaboración y este lunes se reunirán para conversar sobre posibles medidas para sobrellevar el impacto del alza de los combustibles.

Cobro a deudores del CAE

Sobre el cobre del Crédito con Aval del Estado (CAE), dijo que "siempre debió haberse cobrado porque estaba implícito en la estructura". Por lo tanto, precisó que los cobros del CAE empezarán "lo más pronto posible. Necesitamos recuperar esos dineros".

"Tenemos en materia fiscal un desafío enorme en poder incrementar los ingresos y en salir a recuperar platas que el Fisco en años recientes entregó y que, debiendo haber vuelto a las arcas fiscales, no han vuelto", sostuvo el secretario de Estado.

Retiro de proyectos

Sobre las leyes que han sido retiradas por el Gobierno de Kast, el ministro reiteró que el objetivo de esta decisión es revisarlas en profundidad. "Tenemos un desafío de revisar los reglamentos que hay en la Contraloría, algunos de ellos son muy antiguos (…) Estas cosas ocurren con normalidad, no es que tengamos una estrategia y queremos derogar todo lo del gobierno pasado".

Sala cuna universal: un nueva fórmula

En cuanto al proyecto de Sala Cuna Universal, aclaró que es una prioridad del Presidente Kast y, pese a que se conversó con los ministros de Trabajo y de la Mujer de la administración de Boric, el gran tema sigue siendo el financiamiento.

Por este motivo, dijo que "se está trabajando afanosamente en crear una nueva fórmula", que será presentada en las próximas semanas.