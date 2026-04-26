Presidente de la Cámara de Diputados le pone fecha al despacho de la "megareforma": "Junio es el mes en el que está en el Senado"
El parlamentario Jorge Alessandri dijo que espera que el proyecto se apruebe en la Cámara Baja con 12 votos más de los necesarios.
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El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Alessandri, respaldó los plazos por los que apostó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para la aprobación de la reforma de reactivación que presentó el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
"No está tan alejado de la realidad. Yo diría que por la velocidad con la que ha estado sesionando la Comisión de Hacienda. Agustín Romero, su presidente, citó a una sesión muy fructífera en el Congreso de Santiago. Va a seguir citando apenas termine la semana distrital y yo diría que mayo es el mes que este proyecto está en la Cámara y junio es, más bien, el mes que está en el Senado", sostuvo el parlamentario en entrevista con Mesa Central, de Canal 13.
En esa línea, Alessandri explicó que, pese a que la Comisión de Hacienda estudiará el proyecto completo, las comisiones de Medio Ambiente y de Trabajo lo abordarán de manera parcial. Esta última, apenas dos artículos, dijo.
Búsqueda de acuerdos
El diputado de la UDI también defendió el proyecto del gobierno de las críticas que han emergido desde la oposición.
"A propósito de los súper ricos, hoy día estamos creciendo en torno al 2% o menos del 2%. ¿Quién cree que se afecta más con ese magro crecimiento? ¿Los súper ricos o la clase media? Evidentemente que la clase media y lo mismo pasa cuando los países crecen".
De todos modos, llamó a algunos partidos no oficialistas, como la DC y el PPD, a sumarse a la iniciativa De hecho, señaló que espera que el proyecto se apruebe en la Cámara de Diputados con 12 votos más de los necesarios.
"Para que la señal al inversionista sea clara y no que un gobierno de signo distinto pueda revertir todas estas medidas. Para eso hay que conversar mucho, hay que convencer mucho, y hay que comunicar bien y hay que comunicar en el momento correcto", manifestó.
Consultado si ayudó a la búsqueda de acuerdos el tono del Presidente Kast en el Consejo Nacional de RN, donde criticó con fuerza a la oposición, Alessandri indicó que "él hace ver la molestia por cómo se recibieron las cosas y hace ver la molestia también por la reacción de la oposición. Al final, tenemos 43 medidas pro crecimiento y lo único que ha dicho la oposición es 'No, no, no, no'".
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