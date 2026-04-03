EEUU va al rescate de tripulantes de avión derribado en Irán
Además de derribar un F-15E estadounidense, Irán atacó una refinería, una planta de procesamiento de gas y a puntos del territorio de Qatar.
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La guerra sigue con fuerza en Medio Oriente. Medios iraníes destacan que un avión F-15E estadounidense fue derribado sobre Irán, lo cual generó de inmediato la puesta en marcha por parte de Estados Unidos de una operación de rescate.
Si bien en la mañana del viernes se desconocía el paradero de la tripulación del avión de combate —un piloto y un oficial de sistemas de armas—, medios estadounidenses informaron que un miembro de la tripulación fue rescatado tras ser derribado el avión. Se desconoce el paradero del segundo miembro de la tripulación.
Se trata de la primera pérdida conocida de un avión de combate dentro de suelo iraní desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.
Teherán ofreció una recompensa por la captura de la tripulación después de que medios de comunicación iraníes publicaran imágenes de los restos del avión. Según publica Financial Times, se ofrecería una "valiosa recompensa" a cualquier residente de la provincia occidental de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad que localizara con vida a un piloto estadounidense.
La agencia de noticias Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, afirmó que las fuerzas estadounidenses estaban buscando al piloto derribado utilizando helicópteros Black Hawk, un avión C-130 Hercules y drones.
Ataques iraníes a infraestructura crítica
Los ataques contra los estados del Golfo continuaron este viernes, paralizando las operaciones en la mayor planta de procesamiento de gas natural de los Emiratos Árabes Unidos en Habshan, su mayor instalación de gas, tras ser alcanzada por escombros procedentes de un ataque frustrado.
Asimismo, los ataques dañaron una central eléctrica y una planta de tratamiento de agua en Kuwait y provocaron incendios en la refinería de petróleo de Mina Al-Ahmadi, en Kuwait, dañando una de las refinerías más grandes de la región.
No es el único ataque. El Ministerio de Defensa de Qatar informó el viernes que fue blanco de varios ataques con drones lanzados desde Irán. En una publicación en redes sociales, el Ministerio de Defensa de Qatar afirmó que sus defensas aéreas lograron "interceptar y neutralizar" con éxito todos los drones que se aproximaban.
En tanto, un buque portacontenedores de propiedad francesa ha zarpado del estrecho de Ormuz, siendo el primer buque de propiedad de Europa occidental que se tiene constancia que lo haya hecho desde que la guerra cerró de facto esta vía marítima estratégica.
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