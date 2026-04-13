Enjoy Punta del Este tiene nuevo dueño: el grupo inmobiliario brasileño JHSF Península

El inmueble ubicado en el emblemático balneario de Uruguay se sumará a una cartera de proyectos que contempla desde centros comerciales, tiendas de lujo, hoteles, oficinas, restaurantes, hasta un aeropuerto exclusivo de ejecutivos.

La cadena chilena de casinos Enjoy se desprendió de su principal activo en Uruguay: su emblemática sucursal Enjoy Punta del Este, que adquirió en 2013. Así lo confirmaron las sociedades Inversiones Enjoy SpA y Enjoy Consultora SpA (que controlan el inmueble), en un hecho esencial presentado a la Comisión para el Mercado Financiero el viernes pasado.



En él, se ratifica que ambas sociedades “celebraron un contrato en idioma inglés denominado Stock Purchase Agreement (el "SPA") con JHSF Península, para la venta del 100% de las acciones de Baluma S.A., sociedad propietaria y operadora de Enjoy Punta del Este en Uruguay”.



Así, su nuevo dueño sería el grupo de origen brasileño (específicamente de Sao Paulo), JHSF Península, cuya cartera de proyectos se enfoca en el desarrollo inmobiliario de centros comerciales, tiendas de retail de lujo, hoteles, oficinas, restaurantes. Entre ellos, se destaca la construcción del Aeropuerto Ejecutivo Internacional Catarina de São Paulo, un terminal internacional de aviación ejecutiva.



TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La operación se enmarca en el acuerdo de reorganización judicial de Enjoy –hoy hospedada en el 8° Juzgado Civil de Santiago– donde su control pasó a manos de tenedores de bonos internacionales, entre ellos, la gestora de fondos Moneda Asset Management.



Por tanto, según el escrito presentado ante la CMF, la intención de “celebrar el SPA” fue informada a la Comisión de Acreedores de Enjoy por los mismos representantes de dichos bonos garantizados, cuya fecha de vencimiento es en 2027, “y contó con la aprobación de la Comisión de Acreedores, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo”.



La operación, ahora, queda sujeta a la aprobación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay.

En la industria se señala que el precio por este activo ronda los US$ 160 millones.