Firma del grupo Angelini inicia operación de su primera planta solar con baterías de Tesla
Copec Flux inauguró Proyecto Cousiño, que integra generación solar con un sistema de almacenamiento de energía en baterías provisto por la empresa ícono de Elon Musk.
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La empresa Copec Flux -ligada a Copec, brazo energético del grupo Angelini- inauguró la primera planta solar en Chile que integra las baterías de Tesla para el almacenamiento de energía.
La iniciativa en cuestión se llama Proyecto Cousiño y consiste en un Pequeño Medio de Generación Distribuida (PMGD) de 2,9 MWp, que integra generación solar con un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de cerca de 12 MWh, compuesto por tres Tesla Megapack 2XL, cada una con una capacidad de 3,9 MWh.
La planta permite capturar energía solar durante el día y utilizarla en horarios de mayor demanda, mejorando la gestión de energías renovables y aportando flexibilidad operativa al sistema eléctrico, indicaron en la firma chilena.
"Esta alianza con Tesla nos permite avanzar en la incorporación de soluciones de almacenamiento energético en Chile, integrando tecnología de clase mundial con el desarrollo de capacidades locales para su implementación y operación. El Proyecto Cousiño demuestra el rol del almacenamiento para gestionar energía renovable y aportar flexibilidad al sistema eléctrico, fortaleciendo la generación distribuida en el país", señaló Juan Cristóbal González, gerente general de Copec Flux.
Alianza para almacenamiento energético
La iniciativa es resultado de una alianza entre Copec Flux y Tesla, desarrollada durante más de tres años, en el marco de la cual la compañía se convirtió en el primer certified service partner de Tesla en Chile, desarrollando capacidades locales para la implementación, operación y mantención de estos sistemas.
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