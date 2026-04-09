“Gracias por darme la razón”: el tenso cruce entre CEO de SKY Airline y ministro Louis de Grange por ganancias del negocio aéreo

El titular de Transportes y Telecomunicaciones afirmó que a la industria aérea no “le ha ido mal” en su historia, dicho del que Daniel Belaunde discrepó.

Los impuestos existentes en el rubro aéreo fue uno de los temas que se tomó la agenda del panel “Perspectivas de liderazgo en la transformación del transporte aéreo en América”, en la feria Winds of Change Americas (de la IATA), donde participaron el CEO de SKY Airline, Daniel Belaunde; y el actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

Al respecto, el líder de la cartera afirmó que –desde su perspectiva– a las aerolíneas “no les ha ido mal como industria durante su historia” y que el impuesto al kerosene (jet fuel), particularmente, “es mucho menor al impuesto que pagan otros combustibles de transporte”.

En esta misma línea, añadió que las tasas de aduana y de embarque son debatibles, “pero también tiene otras ventajas”. A su juicio, en un contexto donde la demanda junto con la conectividad van a seguir creciendo a nivel mundial, el rubro aeronáutico “debe ser una de las industrias en la que más exprimen el excedente de los consumidores. Entonces también hay una oportunidad basada en modelos de revenue”.

El CEO de SKY Airline, Daniel Belaunde, discrepó con sus dichos y aseguró que, según información de empresas y consultoras, “este no es un rubro al que generalmente le ha ido bien en el mundo”. Al contrario, enfatizó que es un mundo permanentemente desafiado.

Detalló que los retornos sostenidos sobre la inversión que logran las aerolíneas a nivel global “es bajo en comparación con muchos otros rubros”. Y, sobre el segundo punto, añadió: “Nosotros no sentimos que exprimimos a los consumidores”.

Cabe señalar que SKY Airline está en un proceso de fusión con el Grupo Abra -dueño de Avianca, Gol y Wamos- debido, en parte, al entorno altamente competitivo de esta industria.

El modelo económico de las aerolíneas, explicó Daniel Belaunde, se basa en optimizar ingresos de los aviones y ofrecer el servicio más competitivo posible “empatando oferta con demanda”, a lo que De Grange, en respuesta, afirmó: “Gracias por darme la razón”.

Sobre esta misma temática, el titular de Transportes luego adelantó que desde el gobierno están evaluando una serie de medidas para aumentar la interconectividad dentro de Chile, ya sea a través de la reducción de las tasas de embarque dentro de aeropuertos y/o extender los horarios de funcionamiento en aeropuertos regionales. “Esas son las opciones, las propuestas que vamos a impulsar con fuerza”, aseguró.