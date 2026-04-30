Guerra de Irán y cierre del estrecho de Ormuz nublan el panorama de las compañías

Aunque el conflicto bélico en Medio Oriente afecta a todas las empresas a través del alza en los costos del transporte y la energía, hay compañías que explicitaron el impacto en la reunión con sus accionistas. En el caso de CSAV, la firma ligada al grupo Luksic y que tiene un 30% de la propiedad de Hapag-Lloyd, hay efectos por cambios de ruta, seguros y combustible. Concretamente Hapag-Lloyd declaró que estaba perdiendo entre US$ 40 millones y US$ 50 millones semanales como consecuencia de los costos adicionales de los seguros y las interrupciones derivadas del conflicto en Medio Oriente.

En el caso de Latam Airlines, su CEO Roberto Alvo precisó que, hasta ahora, no han tenido efectos directos en sus operaciones, ya que su presencia es menor en la región tanto en pasajeros como en carga, pero sí están sufriendo los efectos indirectos del alza de combustibles que encarece los costos operativos. “Dada la incertidumbre que todos enfrentamos, es prácticamente imposible prever el impacto que esto tendrá para Latam y para la industria”, afirmó.

En SQM, una de las pocas compañías que se ven beneficiadas por la guerra de Irán -según analistas el alza del petróleo impulsa el litio y neutraliza a sus competidores directos en fertilizantes- no se refirieron al conflicto en la junta de accionistas.