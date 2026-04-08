Roberto Alvo, CEO de Latam: "Crecimos, expandimos márgenes, fortalecimos nuestra caja y consolidamos un balance sólido"

En su carta a los accionistas, el CEO de la aerolínea detalló cuál ha sido la estrategia de la compañía para consolidarse y adelantó que “lo que viene nos entusiasma”.

“Elevar cada viaje, siempre”. Así tituló el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, su carta dirigida a los accionistas de la compañía contenida en la memoria 2025 de la empresa, publicada este martes por la noche.

En ella, el líder de aerolínea reflexionó con optimismo sobre los resultados obtenidos por la compañía durante el año pasado: “Abrimos nuevas rutas, recibimos nuevos aviones y ampliamos nuestra red porque en el grupo Latam creemos profundamente en el poder de la conectividad. En una región tan diversa como Sudamérica, conectar no es solo transportar pasajeros: es acercar realidades”, afirmó.

En cuanto a cifras, detalló que el grupo hoy cuenta con solidez estructural. Durante 2025 transportó 87 millones de pasajeros, su margen operativo fue de 16,2%, su Ebitdar de US$ 4.100 millones –un 31,6% más que en 2024– y su utilidad neta de US$ 1.500 millones.

“Crecimos, expandimos márgenes, fortalecimos nuestra caja y consolidamos un balance sólido. Pero más importante que las cifras es lo que nos permiten hacer: invertir, innovar y proyectarnos con confianza. La disciplina financiera no es un fin en sí mismo; es el motor que hace posible todo lo demás”, precisó en sus palabras.

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Las tres prioridades de Latam

La fórmula en la que basan su estrategia “es fácil de explicar, y es sencilla de comprender”, explicó Alvo. Ésta, en breves palabras, se compone de tres factores a los que la empresa les pone prioridad: las personas ("su principal activo"), los clientes y el pensar en el entorno.

Sobre la primera, el ejecutivo afirmó que “cualquier empresa, antes de serlo, es una organización social. Si la organización social no es sana, no es fácil hacer que la empresa esté sana. Esta es nuestra primera prioridad. Hacer que las personas del grupo Latam sientan que lo que hacemos les hace sentido profesional y más importante, personalmente”.

Sobre los clientes, aseguró que tenerlos como prioridad “significa, no solo decirlo, sino también tomar acciones concretas y conscientes respecto de su experiencia. No se puede mejorar la experiencia sin empatía. Esto solo requiere ponerse en el lugar de los que reciben lo que diseñamos y, de manera crítica, evaluar el diseño”.

Dicho concepto, acotó, dentro de la empresa se le denomina JETS, “su filosofía de vida”: "Ser JETS significa ser justo, empático, transparente y simple, con nuestras personas y con nuestros clientes", explicó.

En tercer lugar, como parte de la estrategia de Latam, su CEO mencionó que ponen en especial énfasis el mirar y pensar en su entorno. “Las preguntas que nos hacemos son también sencillas: ¿Podemos ayudar, usando nuestros activos y nuestras capacidades, para mejorar y aportar a las sociedades donde participamos? Nuestra estrategia de sostenibilidad nace en respuesta a estas preguntas”.

En este sentido, Alvo destacó que “contribuir al entorno es importante para las personas, y solidifica el lazo emocional de ellas con lo que queremos hacer, lo que, al mismo tiempo, contribuye a mejorar la ejecución”.

A la fecha, la estrategia compuesta por estos factores ha dado fruto. Como evidencia, Alvo detalló logros como alcanzar el mejor resultado en su índice de salud organizacional, lograr el registro más alto en cuanto a Net Promoter score, utilizado para medir la disposición de los clientes a recomendar la aerolínea; y, por último, ser reconocidos por segundo año consecutivo como el “grupo más sostenible en todo el hemisferio occidental y número cinco en el mundo”.

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Lo que viene

“¿Cómo nos sentimos? ¿Hemos logrado lo que nos proponemos? La respuesta es no completamente”, reflexionó su CEO. “Aún fallamos muchas veces. No puedo hablar de nuestros avances sin parar y reconocer esta realidad y pedir disculpas a aquellos a los que no les hemos cumplido. El camino de la mejora constante es largo y si les puedo prometer algo, es que seguiremos trabajando para ser cada día un poco mejores”.

En miras a 2026, Alvo adelantó que “lo que viene nos entusiasma” y detalló que se seguirá incorporando flotas de aviones (el año 2025 lo cerraron con 371 naves, un 7% más), abriendo rutas y profundizando en transformación digital. “Pero, sobre todo, seguiremos trabajando para que Latam sea un grupo de aerolíneas que la región sienta propia, cercana y relevante. Con propósito”, finalizó.