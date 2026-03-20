Subastan 21 obras de arte co-creadas por artistas consagrados como Gonzalo Cienfuegos y Totoy Zamudio
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VinculArte es el título de la exposición que, hasta este martes, estará abierta al público en el Centro Cultural de Las Condes (Nuestra Señora del Rosario 30). Organizada por la Fundación Down Up, la instancia busca ser la vitrina de 21 obras elaboradas por 21 artistas consagrados -como Totoy Zamudio, Gonzalo Cienfuegos o Coco González- junto a 21 niños, jóvenes y adolescentes con síndrome de Down.
En su quinta versión, este martes el evento cerrará su jornada a las 19:00 horas con una subasta –en el mismo Centro Cultural de la comuna– de las obras expuestas durante el mes de marzo. Lo recaudado será destinado al financiamiento de los programas gratuitos que hoy entrega Down Up, organización sin fines de lucro fundada en 2016 por cuatro familias con el objetivo de acompañar a grupos familiares de personas con discapacidad cognitiva. Según la directora ejecutiva de la fundación, Carolina Gallardo, la subasta final de VinculArte no solo tiene como objetivo recaudar fondos, sino que también busca transmitir un mensaje concreto a la sociedad: “La inclusión es posible cuando se crean espacios reales de encuentro y colaboración. Cada obra es el resultado de ese vínculo”.
Totoy Zamudio y Fernanda Pastene.
Catalina Mucarquer y Coco Gonzalez.
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