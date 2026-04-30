Tetra Pak nombra a Francisca Angerstein como gerenta de Sustentabilidad en Chile y Uruguay
La ejecutiva, exNestlé y con más de 15 años de experiencia, asumirá el desafío de impulsar la economía circular, fortalecer el reciclaje y profundizar la colaboración público-privada en ambos mercados.
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La multinacional sueca Tetra Pak anunció el nombramiento de Francisca Angerstein como nueva gerenta de Sustentabilidad para Chile y Uruguay, reforzando su estrategia en dos mercados clave de la región.
La ejecutiva cuenta con más de 15 años de experiencia y hasta ahora se desempeñaba en Nestlé Chile, donde lideró iniciativas ligadas a sostenibilidad y creación de valor compartido. Es licenciada en Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile, posee un magíster en Sustentabilidad y estudios en agronegocios y ESG corporativo.
Desde su nuevo rol, Angerstein tendrá como foco fortalecer la articulación entre sector público, privado y organizaciones sociales, con el objetivo de avanzar en educación ambiental y mejorar la infraestructura de recolección y reciclaje de materiales.
“La sostenibilidad es un pilar transversal en toda la cadena de valor de Tetra Pak”, señaló la ejecutiva en un comunicado al que tuvo acceso DF. Ahí destacó que esta se integra desde el diseño de envases -con materias primas certificadas- hasta la logística, descarbonización y reciclaje posconsumo.
La compañía ha puesto especial énfasis en programas de educación ambiental dirigidos a niños y jóvenes, así como en el trabajo conjunto con municipalidades para fortalecer la gestión de residuos mediante equipamiento y capacitación.
En Chile, uno de los principales desafíos identificados es continuar desarrollando el sistema de reciclaje a nivel nacional, tanto en infraestructura como en cultura ciudadana, en línea con las exigencias de la Ley REP y las metas de economía circular.
Desde la firma sostienen que la incorporación de Angerstein apunta precisamente a consolidar esa agenda, en un contexto donde la colaboración público-privada es clave para avanzar hacia sistemas alimentarios más resilientes.
Meta: envases más sostenibles
A nivel global, Tetra Pak mantiene su foco en el desarrollo de envases elaborados con materiales renovables y reciclables, buscando reducir su impacto ambiental sin comprometer la seguridad alimentaria.
Con operaciones en más de 160 países y más de 24 mil empleados, la compañía continúa posicionando la sostenibilidad como un eje central de su crecimiento, ahora con un liderazgo reforzado en el Cono Sur.
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