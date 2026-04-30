Juan Manuel Santa Cruz deja presidencia de LipiAndes tras 12 años y asume Mario Vinagre

LipiAndes -antes conocida como Lipigas- anunció cambios en la presidencia de su directorio, tras doce años de Juan Manuel Santa Cruz Munizaga a la cabeza del grupo.

Luego de la junta de accionistas realizada este miércoles, en la que se eligieron a los integrantes de la mesa directiva por un nuevo periodo de tres años -2026-2029- el directorio sesionó y eligió a Mario Vinagre como como chairman, a Juan Ignacio Noguera como primer vicepresidente y a Juan Manuel Santa Cruz Munizaga como segundo vicepresidente.

Los demás miembros del directorio se mantienen: Jaime Santa Cruz Negri, Ignacio Binimellis Yaconi, Patricio Rojas Ramos y Pilar Lamana Gaete. La mesa directiva agradeció a Santa Cruz por sus doce años como presidente, periodo en el cual destacan distintos hitos, como el inicio de la cotización de las acciones en la Bolsa; la consolidación de sus operaciones en Colombia y Perú; el desarrollo de nuevas líneas de negocio en electricidad y logística; el ingreso a Ecuador en 2025.