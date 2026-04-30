Macario Valdés debuta como CEO de Quiñenco y se abre a “inversiones tanto en Chile como en el extranjero”

Andrónico Luksic Lederer, quien asumió como vicepresidente de la matriz industrial del grupo Luksic, también hizo su primera aparición pública en la junta de accionistas.

El Hotel Ritz Carlton fue sede y testigo del debut del nuevo CEO de Quiñenco, Macario Valdés. Pese a que el ejecutivo asumió en enero pasado como gerente general del holding ligado al grupo Luksic –cargo que previamente fue ocupado por el actual canciller, Francisco Pérez Mackenna, por casi tres décadas– este miércoles encabezó su primera junta de accionistas.

Acompañado del presidente de la firma, Pablo Granifo, el ejecutivo tomó la batuta de la reunión y emitió sus primeras palabras hacia los accionistas presentes: “Hoy doy cuenta de un período que si bien no gestioné directamente, sí es el punto de partida de esta nueva etapa que me toca liderar”.

En el encuentro también se hizo presente Andrónico Luksic Lederer como vicepresidente de Quiñenco, tercera generación de la familia que, en el contexto del rearme del holding, comenzó a tomar cargos. Además, reemplazó a su padre, Andrónico Luksic Craig, en el directorio de Antofagasta plc.

Terminada la junta, el exgerente general de SAAM (compañía logística del grupo), profundizó en lo que han sido estos meses tras su desembarco.

Detalló que en esta “fase de instalación” ha puesto foco en tres ejes: conocer a las personas y los equipos; saber de los activos y las empresas del portafolio; y buscar oportunidades de inversión.

Con activos bajo administración por más de US$ 112 mil millones y 74 mil personas empleadas, Valdés planteó que “lo responsable en esta fase es entender bien la compañía de nuestro portafolio, la dinámica de la industria, los desafíos, las oportunidades”.

Respecto a los focos de crecimiento, dijo que “estamos hoy en condiciones de realizar inversiones tanto en Chile como en el extranjero y es lo que estamos buscando”.

Según sus resultados financieros 2025, Quiñenco cerró el año pasado con una caja cercana a los $ 1.895.039 millones (unos US$ 2.131 millones al dólar de hoy), cifra que ha continuado creciendo por la desinversión progresiva de parte del grupo en la francesa Nexans, que le han permitido al holding recaudar, en total, unos US$ 1.220 millones.

Sobre los plazos en los que se ejecutarán estas inversiones, Valdés aseguró que “no hay que apurarse”. Y sobre sectores y mercados, explicó que “buscamos activos de largo plazo, buscamos buenas marcas. Somos un grupo que está abierto a socios y buscamos oportunidades”.

Dichas apuestas se realizarán en un contexto internacional que hoy “está bien convulsionado, (hay) harta incertidumbre, harta volatilidad, el precio del petróleo, combustible (está) subiendo mucho (...) Pero en ese contexto de alta incertidumbre, la verdad que nuestros activos y nuestra diversificación son un atributo importante que nos permite mirar de manera positiva lo que está por delante”.

Consultado por el Plan de Reconstrucción Nacional, Valdés afirmó que desde Quiñenco creen que debe discutirse “adecuadamente” y “con altura de miras en el Congreso”.

“Chile necesita recuperar la competitividad y, para eso, es importante la certeza jurídica y que eso permite crear inversiones, crear empleo y que Chile vuelva a crecer. Así que creemos que la ley que se está presentando apunta en la dirección correcta”.