Codelco ingresa proyecto de US$ 12 millones para explorar potencial de recursos de litio en sus pertenencias en el Salar de Pedernales

La estatal detalló que, para los programas de exploración, la iniciativa requerirá 114 pozos de sondeo.

La estatal Codelco sigue ampliando su ruta hacia el litio. Así, tras la materialización de la empresa conjunta con SQM, Nova Andino Litio, la cuprera ingresó este lunes a evaluación ambiental un proyecto de US$ 12 millones con el que buscará identificar el potencial de los recursos del "oro blanco" que se encuentran en las propiedades mineras que posee en el Salar de Pedernales.

De acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la iniciativa contempla la ejecución de un programa de exploración minera de tres campañas, pruebas de bombeo y también de reinyección de salmuera en la laguna salina con el fin de validar la viabilidad técnica de este método. Para todo lo anterior, el programa considera la perforación de 114 pozos de sondeo.

" Lo anterior permitirá contar con la información suficiente y necesaria para el estudio y desarrollo de futuros proyectos, así como, obtener más información sobre la geología e hidrogeología del salar", indica la estatal en el informe.