Producción trimestral de cobre de BHP cae 7%, pero minera refuerza proyección de acercarse a los 2 millones de toneladas anuales

En el tercer trimestre fiscal de la compañía, Escondida reportó un récord de material minado y procesamiento en su concentradora, lo que compensó parcialmente las bajas leyes del mineral.

La gigante minera BHP reforzó sus proyecciones anuales, las que apuntan a una producción de cobre cercana a las 2 millones de toneladas. Así, pese a anotar una caída del 7% en su desempeño cuprífero global durante el tercer trimestre fiscal de la compañía (enero-marzo), la minera australiana destacó un "sólido desempeño" en Escondida, con un rendimiento récord en su concentradora y de material minado.

En la publicación de su reporte operacional correspondiente a los nueve meses terminados el 31 de marzo, el CEO global de BHP, Mike Henry, comentó que "el sólido desempeño en Escondida y Antamina (Perú) respalda nuestra expectativa de lograr una producción ubicada en la mitad superior de nuestra guía para 2026. Continuamos progresando con nuestro programa de crecimiento en cobre, consistente con poner nuestro foco en activos de largo plazo, de cobre de alta calidad y una asignación de capital disciplinada".

Cabe destacar que la guía actual se mantuvo en un rango entre 1,9 y 2,0 millones de toneladas de cobre. En el caso de Escondida, la proyección es que la mina chilena produzca entre 1,2 y 1,275 millones de toneladas al cierre del año fiscal de BHP. En el acumulado de los nueve meses finalizados en marzo, la compañía registra una producción de 1,460 millones de toneladas a nivel global.

Respecto a los resultados del trimestre enero-marzo, la gigante minera totalizó 476,8 mil toneladas de cobre fino, registrando una caída del 7% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior. La operación que más contribuyó al desempeño fue Escondida, con 303 mil toneladas en el periodo, pese a anotar una baja del 9% interanual debido a una menor ley de alimentación en la planta concentradora, lo que fue compensado por un volúmen récord de material minado y rendimiento de la concentradora, así como mejoras en la recuperación de cobre.

En el caso de Spence, la otra faena de BHP en Chile, la producción bajó 34%, hasta las 44,6 mil toneladas, debido a las persistentes complejidades del mineral, lo que llevó a la firma a reducir las previsiones anuales para el yacimiento desde 230-250 miles de tonealdas a entre 210-220 miles de toneladas.

Según detalló Henry, su sucesor Brandon Craig asumirá el rol de CEO el 1 de julio próximo, "llevando a BHP hacia adelante desde una posición sólida, con operaciones confiables y una cartera significativa de proyectos de crecimiento en cobre y potasa, para generar valor de largo plazo a través del ciclo”, indicó.

Entre sus principales proyectos, la compañía destacó el proyecto de US$ 5.150 millones para la nueva planta concentradora de Escondida como "pieza central del programa de crecimiento" de la mayor mina a cielo abierto del mundo, la que podría aportar entre 220 mil y 260 mil toneladas anuales de cobre. "Sujeto a la aprobación ambiental, el proyecto avanzará hacia una decisión final de inversión (FID) esperada entre 2027 y 2028, con potencial primera producción entre 2031 y 2032", detalló en el reporte.