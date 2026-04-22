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Producción trimestral de cobre de BHP cae 7%, pero minera refuerza proyección de acercarse a los 2 millones de toneladas anuales

En el tercer trimestre fiscal de la compañía, Escondida reportó un récord de material minado y procesamiento en su concentradora, lo que compensó parcialmente las bajas leyes del mineral.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 22 de abril de 2026 a las 10:53 hrs.

BHP cobre Minería Patricia Marchetti
<p>Producción trimestral de cobre de BHP cae 7%, pero minera refuerza proyección de acercarse a los 2 millones de toneladas anuales</p>

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