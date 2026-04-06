Presidente de Hites: Hay "bases sólidas" para proyectar "rentabilidades atractivas y crecimiento responsable”
Gonzalo Irarrázaval destacó en su carta a los accionistas que luego de tres años, el retailer retomó la expansión física, con la apertura de su tienda número 29 en San Antonio.
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Para el presidente de Hites, Gonzalo Irarrázaval, el año 2025 marcó un punto de inflexión para el retailer.
En su carta a los accionistas, el directivo señaló que el ejercicio anterior fue un período de alta exigencia y trabajo intenso, pero también de avances concretos que les permitieron “afirmar con convicción que hemos recuperado bases sólidas para proyectarnos hacia el futuro con rentabilidades atractivas y crecimiento responsable”.
En esa línea, Irarrázaval explicó que durante el año consolidaron el equipo ejecutivo bajo el liderazgo del gerente general, Felipe Longo, fortaleciendo capacidades, incorporando nuevos talentos y realizando los ajustes necesarios para ganar eficiencia y agilidad.
En materia de crecimiento, el presidente de Hites destacó que, tras tres años, retomaron la expansión física con la apertura de su tienda número 29 en San Antonio. Este hito -según recalcó- marca el inicio de un plan de crecimiento disciplinado y enfocado en oportunidades atractivas dentro del mercado inmobiliario, privilegiando formatos eficientes y una inversión de capital responsable.
Asimismo, indicó que lograron normalizar la tasa de riesgo de su negocio financiero, retornando a niveles históricos consistentes.
“La tecnología y la inteligencia artificial han sido habilitadores fundamentales en este proceso. Hemos fortalecido nuestras capacidades operativas y analíticas, integrando herramientas que nos permiten tomar decisiones más oportunas, eficientes y basadas en datos. Estamos convencidos de que la velocidad y calidad en la adopción tecnológica serán factores determinantes en nuestra competitividad futura”, recalcó Irarrázaval.
El 2026 de Hites
De cara a 2026, el presidente de la compañía afirmó que el principal desafío será consolidar el crecimiento, especialmente en el negocio financiero, donde aspiran a expandirse a tasas de dos dígitos, manteniendo estándares rigurosos de riesgo y rentabilidad.
“Nuestra estrategia pone al cliente en el centro y se sustenta en el desarrollo de nuevos productos financieros, una mayor penetración digital y una expansión geográfica selectiva”, señaló el directivo.
Finalmente, Irarrázaval subrayó que “el contexto país abre una etapa que puede ser propicia para el crecimiento y la inversión. Como empresa con trayectoria y compromiso, asumimos nuestro rol con responsabilidad, contribuyendo desde nuestra actividad al desarrollo económico y a la generación de oportunidades. Hoy somos una compañía más eficiente, más enfocada y con una hoja de ruta clara. Hemos fortalecido nuestras bases y contamos con las capacidades necesarias para seguir construyendo valor sostenible en el tiempo”.
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