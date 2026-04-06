Presidente de Hites: Hay "bases sólidas" para proyectar "rentabilidades atractivas y crecimiento responsable”

Gonzalo Irarrázaval destacó en su carta a los accionistas que luego de tres años, el retailer retomó la expansión física, con la apertura de su tienda número 29 en San Antonio.

Para el presidente de Hites, Gonzalo Irarrázaval, el año 2025 marcó un punto de inflexión para el retailer.

En su carta a los accionistas, el directivo señaló que el ejercicio anterior fue un período de alta exigencia y trabajo intenso, pero también de avances concretos que les permitieron “afirmar con convicción que hemos recuperado bases sólidas para proyectarnos hacia el futuro con rentabilidades atractivas y crecimiento responsable”.

En esa línea, Irarrázaval explicó que durante el año consolidaron el equipo ejecutivo bajo el liderazgo del gerente general, Felipe Longo, fortaleciendo capacidades, incorporando nuevos talentos y realizando los ajustes necesarios para ganar eficiencia y agilidad.

En materia de crecimiento, el presidente de Hites destacó que, tras tres años, retomaron la expansión física con la apertura de su tienda número 29 en San Antonio. Este hito -según recalcó- marca el inicio de un plan de crecimiento disciplinado y enfocado en oportunidades atractivas dentro del mercado inmobiliario, privilegiando formatos eficientes y una inversión de capital responsable.

Asimismo, indicó que lograron normalizar la tasa de riesgo de su negocio financiero, retornando a niveles históricos consistentes.

“La tecnología y la inteligencia artificial han sido habilitadores fundamentales en este proceso. Hemos fortalecido nuestras capacidades operativas y analíticas, integrando herramientas que nos permiten tomar decisiones más oportunas, eficientes y basadas en datos. Estamos convencidos de que la velocidad y calidad en la adopción tecnológica serán factores determinantes en nuestra competitividad futura”, recalcó Irarrázaval.

El 2026 de Hites

De cara a 2026, el presidente de la compañía afirmó que el principal desafío será consolidar el crecimiento, especialmente en el negocio financiero, donde aspiran a expandirse a tasas de dos dígitos, manteniendo estándares rigurosos de riesgo y rentabilidad.

“Nuestra estrategia pone al cliente en el centro y se sustenta en el desarrollo de nuevos productos financieros, una mayor penetración digital y una expansión geográfica selectiva”, señaló el directivo.

Finalmente, Irarrázaval subrayó que “el contexto país abre una etapa que puede ser propicia para el crecimiento y la inversión. Como empresa con trayectoria y compromiso, asumimos nuestro rol con responsabilidad, contribuyendo desde nuestra actividad al desarrollo económico y a la generación de oportunidades. Hoy somos una compañía más eficiente, más enfocada y con una hoja de ruta clara. Hemos fortalecido nuestras bases y contamos con las capacidades necesarias para seguir construyendo valor sostenible en el tiempo”.