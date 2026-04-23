La ONU advierte que los efectos de la guerra en Medio Oriente empujarán de nuevo a la pobreza a más de 30 millones de personas

La escasez de fertilizantes y el bloqueo de Ormuz probablemente afectará al rendimiento de las cosechas a finales de este año. (Foto: Reuters)

La escasez de fertilizantes —agravada por el bloqueo de los buques de carga en el estrecho de Ormuz— ya ha reducido la productividad agrícola.

Más de 30 millones de personas volverán a caer en la pobreza debido a las repercusiones de la guerra en Medio Oriente, entre ellas las interrupciones en el suministro de combustible y fertilizantes justo cuando los agricultores están sembrando, dijo el jueves el responsable de desarrollo de la ONU, Alexander De Croo.

La escasez de fertilizantes —agravada por el bloqueo de los buques de carga en el estrecho de Ormuz— ya ha reducido la productividad agrícola, según declaró a Reuters el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esto probablemente afectará al rendimiento de las cosechas a finales de este año, añadió el ex primer ministro belga.

"La inseguridad alimentaria alcanzará su nivel máximo en unos meses, y no hay mucho que se pueda hacer al respecto", dijo, enumerando también otras consecuencias de la crisis, como la escasez de energía y la caída de las remesas. "Incluso si la guerra terminara mañana, esos efectos ya se están sintiendo y empujarán a más de 30 millones de personas a la pobreza", dijo.

Gran parte de los fertilizantes del mundo se producen en Oriente Medio, y un tercio de los suministros mundiales pasa por el estrecho de Ormuz, donde Irán y Estados Unidos se disputan el control.

Menor crecimiento

Este mes, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtieron de que la guerra provocará un aumento de los precios de los alimentos, lo que supondrá una carga adicional para las poblaciones más vulnerables del mundo.

De Croo señaló que las repercusiones de la crisis ya han acabado con entre el 0,5% y el 0,8% del PIB mundial. "Lo que lleva décadas construir, ocho semanas de guerra bastan para destruirlo", dijo.

La crisis también está poniendo a prueba los esfuerzos humanitarios, mientras la financiación se reduce y las necesidades aumentan en lugares que ya se enfrentan a graves emergencias, como Sudán, Gaza y Ucrania.

"Tendremos que decir a ciertas personas: lo sentimos mucho, pero no podemos ayudarlos", afirmó. "Las personas que sobrevivirían gracias a la ayuda no la recibirán y se verán empujadas a una situación de vulnerabilidad aún mayor".