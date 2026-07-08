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Minutas de la Fed revelan diferencias sobre el futuro de la política monetaria

Aunque parte de sus integrantes cree que la tasa debe mantenerse en el rango actual, otros abogan por elevarla. Pese a esas diferencias, la decisión de junio fue unánime y mantuvo sin cambios el tipo rector.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 14:27 hrs.

FED Reserva Federal Estados Unidos política monetaria tasa de interés guerra Francisca Guerrero
<p>Minutas de la Fed revelan diferencias sobre el futuro de la política monetaria</p>

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