Nike va por la Champions: avanza en desbancar a Adidas tras 25 años como proveedor de balones de la UEFA
La noticia se reflejó en las acciones. Adidas cayó 0,4% en la jornada, mientras que Nike avanzó más de 2%.
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El gigante deportivo Nike avanza con paso firme para desterrar a su principal rival en la fabricación y patrocinio del balón oficial de la Liga de Campeones de la UEFA, lo que pondría fin a 25 años de reinado de Adidas como proveedor de la máxima competición de fútbol de clubes de Europa.
Tras el llamado a licitación que realizó la UEFA -a través de su plataforma UC3- a mediados de marzo, el grupo estadounidense inició negociaciones exclusivas para poder empezar a suministrar los balones para todas las competiciones de clubes masculinos de la UEFA, desde la próxima temporada hasta el 2031.Las competiciones serían: Champions League, Europa League (segunda y tercera división) y Conference League.
Adidas, vía correo electrónico, confirmó que no renovará su contrato vigente con la UEFA para la temporada 2027-2028 como proveedor oficial de balones para la Liga de Campeones, pero aún así afirmó que seguirá suministrando balones a competiciones como la Eurocopa, la Liga de Campeones Femenina, la Bundesliga, la MLS y los torneos de la FIFA.
Según el analista de Bloomberg Intelligence, Poonam Goyal, el hecho de que Nike haya desbancado a Adidas tras 25 años de dominio subraya su posición competitiva y debería impulsar una narrativa más sólida y una demanda sostenida en toda su franquicia global de fútbol. Se trata de un paso más en la dirección correcta en su proceso de recuperación.
Por su parte, el director ejecutivo de Nike, Elliott Hill, destacó el potencial que tienen en el área del deporte, afirmando el mes pasado que la Copa Mundial de la FIFA de este año representaba una oportunidad para "impulsar el mercado del fútbol durante los próximos trimestres".
La noticia se reflejó en las acciones. Adidas cayó 0,4% en la jornada, mientras que Nike avanzó más de 2%.
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