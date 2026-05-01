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Trump dice que aumentará el arancel a los vehículos de la UE al 25%

El líder republicano asegura que la Unión Europea "no está cumpliendo" con el acuerdo comercial y avanza que este incremento en las tarifas entrará en vigor la semana que viene.

Por: Expansión

Publicado: Viernes 1 de mayo de 2026 a las 13:06 hrs.

Trump aranceles Estados Unidos UE Europa vehículos
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