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Agencia Internacional de Energía cataloga a la guerra en Medio Oriente como la mayor amenaza para la energía global “en la historia”

El director de la agencia, Fatih Birol, afirma que la recuperación de los yacimientos de petróleo y gas en la región del Golfo podría llevar más de seis meses.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 13:00 hrs.

guerra Irán Estados Unidos Israel petróleo gas
<p>Refinería de petróleo Bapco en la isla de Sitra, Baréin, atacada por Irán el 9 de marzo.</p>

Refinería de petróleo Bapco en la isla de Sitra, Baréin, atacada por Irán el 9 de marzo.

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