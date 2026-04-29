Uber incorpora la reserva de hoteles con Expedia en su estrategia de convertirse en una “superaplicación”

El CEO Dara Khosrowshahi afirmó que este acuerdo ayudará a la empresa de transporte a vender suscripciones de pago.

San Francisco

Uber se expandirá al sector de reservas hoteleras con el grupo turístico Expedia, con el objetivo de convertirse en una “superaplicación” y aumentar las ventas de suscripciones premium.

La aplicación de transporte anunció este miércoles que permitirá a sus clientes reservar y pagar hoteles a través de Expedia dentro de la aplicación de Uber, ofreciendo descuentos y reembolsos en forma de créditos para viajes como incentivos para impulsar el servicio.

El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, quien anteriormente dirigió Expedia, declaró a Financial Times que la “gran mayoría” de los ingresos del acuerdo se destinarán a ofrecer descuentos e incentivos en hoteles a los miembros de Uber One.

“Esperamos que esto continúe mejorando la propuesta de Uber One e incremente el número de miembros”, afirmó Khosrowshahi. “A largo plazo, será financieramente atractivo, pero no se trata de resultados a corto plazo”.

El programa de membresía de pago cuenta actualmente con cerca de 50 millones de miembros. Uber no quiso revelar con qué porcentaje de las reservas realizadas a través de su aplicación se quedará.

Uber lleva años intentando integrar una variedad de servicios en su aplicación, siguiendo el ejemplo de las “superaplicaciones” asiáticas como Grab (con sede en Singapur) y WeChat (de China), que combinan productos que van desde la banca hasta la mensajería instantánea.

En 2019, el grupo añadió el reparto de comida a la aplicación principal de Uber, manteniendo a la vez la aplicación independiente Uber Eats. Desde entonces, se ha expandido al sector de la alimentación y las compras, ofreciendo acceso a grandes marcas y gigantes minoristas, como Best Buy y Walmart.

Complemento a la movilidad

Khosrowshahi, quien asumió el cargo en 2017 tras dirigir Expedia, aprovechó los nuevos servicios para ayudar a Uber a obtener beneficios en 2023.

“Cuando asumí el cargo (de director ejecutivo), el 90 % de nuestro negocio era movilidad”, declaró Khosrowshahi. “Ahora nuestro negocio de reparto es tan grande como el de movilidad, e incluso podría serlo más”.

Los negocios de movilidad de Uber -que incluyen arriendo de autos, transporte compartido, bicicletas y patinetes eléctricos- representan aproximadamente la mitad de sus reservas brutas.

Sin embargo, Estados Unidos y otros mercados occidentales se han mostrado menos receptivos a las “superaplicaciones”, y algunos inversionistas temen que los usuarios sean reacios a interactuar con una experiencia recargada y estén apegados a las redes sociales y otras plataformas ya establecidas.

Tras el acuerdo con Expedia, Uber añadirá una pestaña de “hoteles” a su aplicación y rediseñará su función de búsqueda para que los clientes puedan explorar diferentes servicios.

Según una fuente cercana al asunto, Khosrowshahi, quien sigue formando parte del directorio de Expedia, no participó en las conversaciones para determinar con qué socio de reservas hoteleras se asociaría la empresa. Uber no invertirá en Expedia como parte del acuerdo.